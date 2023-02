Pallavolo: vittoria assegnata per 3-0 a tavolino su Carcare, la Grafiche Amadeo vola in testa alla classifica

Il giudice federale cambia il risultato e la Grafiche Amadeo Sanremo è primo in classifica nel campionato di Serie D maschile, a pari merito con il Volley Lavagna.

Il caso è emerso dopo il match disputato nell’ultimo fine settimana, che aveva visto i matuziani imporsi per 3-2 contro il Carcare e, quindi, conquistare due punti mentre, con la vittoria per 3-0, le lunghezze diventano 3.

“Abbiamo appreso la notizia dal sito della federazione – dice il presidente Privitera – e, se tutto viene confermato, è un punto in più per noi molto importante che ci fa sognare e ben sperare per il futuro. Noi siamo consci delle nostre possibilità e del valore della squadra, il girone di ritorno sarà molto duro ed impegnativo con gli scontri diretti determinanti”.

La sconfitta per 3-0 è stata inflitta al Carcare perchè, avendo più di 12 atleti iscritti a referto, doveva averne 2 nel ruolo di libero.