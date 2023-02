Calcio. Prima Categoria, si infiamma la lotta playoff: Savona-Spotornese, Vadese-Multedo e Masone-Olimpic inaugurano il weekend di campionato

Con un quadro che in zona retrocessione appare sempre più delineato - Veloce con un piede in Seconda Categoria, Priamar quasi condannata ai playout e Letimbro più vicina alla salvezza dopo il colpaccio esterno proprio nello scontro diretto con il Città di Cogoleto - resta invece più che mai incerta la corsa che porterà agli spareggi di fine stagione.

Son ben nove (seppur con percentuali ben differenti tra di loro) le squadre ancora in ballo per conquistare i quattro pass per i playoff, senza però dimenticare il famoso gap di cinque punti tra seconda-quinta e terza-quarta che potrebbe ridurre il numero di partecipanti al post regular season.