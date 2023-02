Calcio. Serie D, il Ligorna cerca lo scatto playoff nell'anticipo di Borgosesia: genovesi in campo alle 15.30 contro i granata di Lunardon

Con sei punti di vantaggio sul sesto posto, attualmente occupato dal Gozzano, il Ligorna vuole continuare la sua marcia spedita per garantirsi la top five con annessa qualificazione agli spareggi playoff di fine stagione.

Un traguardo che i genovesi vogliono raggiungere a tutti i costi, come testimonia anche l'ingaggio del centrocampista ex Serie A Luca Rizzo, sbarcato a Molassana proprio in questi giorni.