Calcio. Eccellenza: tutto su Lavagnese-Cairese in ottica secondo posto, Albenga in casa della Genova Calcio, il Finale cerca l'impresa a Taggia

Sarà una domenica tutt'altro che banale per le sorti del campionato di Eccellenza.

Con l'Albenga sempre più padrona del proprio destino - occhio però alla delicata trasferta odierna contro la Genova Calcio di Maisano - l'attenzione sarà focalizzata sulla sfida del "Riboli", dove Lavagnese-Cairese daranno vita a una sorta di scontro diretto in chiave secondo posto.

I bianconeri, a +2 sulla squadra di Alessi, cercheranno di scrollarsi di dosso anche il resto del gruppone che continua aggrappato alla piazza d'onore, ma in casa valbormidese, nonostante qualche assenza di troppo, c'è grande voglia di regalarsi un risultato di prestigio contro una delle formazioni più blasonate del girone.

Da registrare il debutto sulla panchina dell'Imperia per mister Matteo Solari, atteso dalla trasferta sul campo della Sestrese, a caccia di punti per risalire da quelle sabbie mobili in cui sembra essere letteralmente sprofondato il Finale, impegnato a Taggia con l'obiettivo di invertire un trend che sta diventando davvero preoccupante.

Tutti in campo alle 15.00, nel dettaglio tutte le gare in programma