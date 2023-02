Calcio, Prima Categoria. Impresa Pontelungo a Camporosso, la doppietta di Sfinjari porta i granata in vetta alla classifica

CAMPOROSSO - PONTELUNGO 1-2 (19' Luci - 47' rig. e 50' Sfinjari)

50' FINISCE QUA IL PONTELUNGO PASSA A CAMPOROSSO ED E' IN VETTA ALLA CLASSIFICA

47' i centimetri in difesa per il Pontelungo con Greco, esce un applauditissimo Sfinjari

46' ammonito Roascio

45' saranno cinque i minuti di recupero

42' Daddi - Perrier forze fresche nell'attacco granata

42' ancora un cambio per il Pontelungo, Moscatelli in campo per Calcopietro

41' strappo incredibile di Sfinjari, sfiorata la tripletta dopo il dribbling su Managò.

38' ammonito Vignola

36' Luci lancia anche Managò

35' punizione di Grifo, smanaccia Breeuwer

34' bello scambio al limite chiuso di destro da Guardone, blocca Frenna

31' Caputo dal limite, fuori

30' Frenna strepitoso su Guardone, respinta che vale come un gol per il numero uno di Luci

29' difesa del Pontelungo sorpresa, concesso l'uno contro uno tra Latella e Calandrino, il numero sei rossoblu non trova la porta

29' Schiano lascia il campo per Nardi, Delfino passa terzino

28' i binari sono i più favorevoli per il Pontelungo, può agire in ripartenza e in superiorità numerica

24' doppio giallo per Tofanica, Camporosso in dieci

23' fuori Crudo, dentro Caccamo, Luci inserisce un'altra punta

23' ammonito Calandrino

22' Latella prova a beffare Breeuwer dalla distanza, non c'è la mira giusta

21' nuova linfa per la mediana di Zanardini, entra Caputo per Badoino.

16' Il Camporosso dopo la prima mezz'ora di gara a tutta è calato a livello fisico permettendo al Pontelungo di entrare in confidenza con il match

15' collo pieno di Guardone su calcio di punizione, Frenna non deve intervenire, sfera alta di poco

12' clima incendiato in campo, giallo per Tofanica e Guardone

11' Giovinazzo per Bosio, cambio per Luci

6' il Camporosso si riversa subito nell'area avversaria, un paio di mischie ben. controllate dalla difesa del Pontelungo

3' SFINJARI!!!! PONTELUNGO IN VANTAGGIO! PUNIZIONE PERFETTA CHE FRENNA NON RIESCE A TIRAR VIA DALLA PORTA! GRANATA AVANTI DOPO UNA PRIMA FRAZIONE DIFFICILISSIMA

2' calcio di punizione di Guardone, sfera un metro sopra la traversa di Frenna

1' subito una scarpata su Sfinjari, Trabucco non tira fuori il cartellino

1' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

TERMINA IL PRIMO TEMPO, SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI SUL RISULTATO DI PARITA'

47' IL PAREGGIO DEL PONTELUNGO, CALCIO DI RIGORE ASSEGNATO DA TRABUCCO PER UN FALLO DI MANO DI ARENA. SFINJARI DAL DISCHETTO BATTE FRENNA. IL PORTIERE TOCCA, MA IL PENTALTY DELL'ATTACCANTE E' PERFETTO!

46' si ditende il Pontelungo con Vignola a lanciare Daddi, Sfinjari pecca in rifinitura

45' Daddi ha sui piedi la palla del pareggio, la punta però non tira cercando un dribbling di troppo, recupera la difesa di casa

41' da una rimessa per il Camporosso Calcopietro trova Tofanica che apre per Crudo, tiro deviato in corner

39' ammonito Scortichini

31' Luci non ce la fa, Tofanica al suo posto

30' il Pontelungo deve rompere le sue linee, il 4-3-3 dei rossoblu sta mettendo in costante inferiorità la mediana granata. Inevitabile calciare lungo sulle punte, ma serve più lavoro anche in fase di non possesso da parte delle punte e dei due esterni di centrocampo

28' cross teso di Delfino per Sfinjari, salva tutto in spaccata Arena

27' Serra al volo in area, palla alta. Molto ingessato il Pontelungo in questo

26' sbaglia Trabucco, ammonito Daddi ma il fallo era stato commesso da Delfino

20' brutto intervento di Vignola su Luci, ci stava anche in questo caso l'ammonizione

19' LUCI! CAMPOROSSO IN VANTAGGIO! SVILUPPO DALLA BANDIERINA CHE PERMETTE AL GIOCATORE ROSSOBLU DI CALCIARE INDISTURBATO VERSO LA PORTA TROVANDO LA DEVIAZIONE AMICA. TROPPO PASSIVA ANCORA UNA VOLTA LA FASE DIFENSIVA GRANATA

17' Roascio svetta di testa: buona la potenza meno la mira. Si rivede il Pontelungo

16' azione insistita del Camporosso chiusa con la puntata di Calcopietro a lato. La squadra di Luci arriva costantemente prima sul pallonbe. Zanardini prova a scuotere i suoi dalla panchina

15' Luci converge da sinistra e chiude di destro, piattone troppo aperto per trovare lo specchio di Breeuwer

14' il primo giallo è per Sfinjari, intervento in ritardo su crudo

12' Cordì prova l'eurogol dai 35 metri, traiettoria insidiosissima per Breeuwer, ma il portiere è comunque attento a deviare oltre la traversa

11' Delfino sfonda a destra, buono lo spunto, meno la conclusione sopra la traversa

9' Crudo a terra in area, Trabucco lascia correre ad ampi gesti

7' colpo di testa di Calcopietro, non marcato, dopo il cross dalla bandierina. Poca attenzione in questo frangente per la retroguardia ingauna

6' ritmi buoni in avvio, bellissima la cornice di pubblico

4' nei primi minuti un cross di Badoino trova l'uscita di Frenna, dall'altra parte corner per i padroni di casa dopo il cross di Cordì deviato da Calandrino.

1' si parte!

PRIMO TEMPO

CAMPOROSSO: Frenna, Scortichini, Cordì, Serra, Arena, Latella, Luci, Crudo, Calcopietro, Grifo, Bosio.

A disposizione: Zunino, Monteleone, Fazzari, Giovinazzo, Tofanica, Bacciarelli, Caccamo, Managò, Moscatelli.

Allenatore: Luci

PONTELUNGO: Breeuwer, Velaj, Roascio, Calandrino, Vignola, Guardone, Badoino, Daddi, Sfinjari, Delfino.

A disposizione: Ferrari, Nardi, Enrico, Greco, Piotto, Paltrinieri, Caputo, Perrier, Giampà.

Allenatore: Zanardini

Arbitro: Trabucco di Chiavari