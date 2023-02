Calcio. Vado-Stresa, rossoblu a caccia del poker di vittorie consecutive. Trasferte piemontesi per Sestri Levante e Sanremese

Vincere la quarta partita casalinga di fila per mettere una seria ipoteca su quella tanto ambita top five al termine della regular season.

E' una domenica cruciale per il Vado di mister Didu, atteso nel pomeriggio dal quarto match interno consecutivo (ore 15.00) dopo le vittorie ottenute contro Castellanzese, Fossano e Casale: toccherà allo Stresa, in piena lotta salvezza, calcare il prato del "Chittolina", dove Di Renzo e compagni, complice il pari esterno del Ligorna nell'anticipo contro il Borgosesia, avranno una ghiotta chance per avvicinare il terzo posto, in attesa del recupero di mercoledì proprio con i granata di Lunardon.

Non solo Vado però: a partire dalle 14.30 torneranno in campo anche Sestri Levante, impegnato contro il Fossano sempre più ultimo in classifica, e Sanremese (ore 15.00), ospite di un Derthona che punta ad interrompere una striscia negativa che dura da quattro giornate.

Trasferta a Chieri per la Fezzanese, sempre più vicina alla salvezza diretta, un dato da tenere in considerazione anche in ottica promozioni e retrocessioni dall'Eccellenza in giù.

Nel dettaglio il programma odierno