Il grande Cross torna in provincia di Savona, tappa a Garlenda per il Primo Trofeo Val Lerrone

“Siamo felici che Fidal Liguria ci abbia dato fiducia, apprezzato tutte le potenzialità del parco Villafranca e deciso di dare agli atleti una nuova opportunità di gara con una manifestazione regionale - ha dichiarato Andrea Verna, presidente dell'Atletica Val Lerrone – Siamo certi che il percorso abbia tutte le caratteristiche adatte per avere un futuro, dare sempre più spazio all'atletica in un comune come quello di Garlenda, patria di sport d'eccellenza. Siamo grati al presidente regionale Fidal Carlo Rosiello, al presidente provinciale Marco Fregonese e ai giudici per l'opportunità, all'Amministrazione comunale, al sindaco Silvia Pittoli, al vice sindaco Alessandro Navone che hanno voluto fortemente la gara in un comune e in una vallata che ama l'atletica, prova ne sia il lavoro fatto dai tanti volontari di Garlenda per pulire il percorso. Ci sentiamo sostenuti nella volontà di fare apprezzare sempre più questa disciplina e le sue molteplici possibilità - prosegue Verna - La Val Lerrone può diventare la Vallata dell'atletica. Noi facciamo i nostri corsi a Villanova d'Albenga, dove presto ci sarà una nuova pista, siamo nati a Casanova Lerrone e ci alleniamo anche con gli agonisti fra gli uliveti e i caruggi dei borghi come Degna. Non a caso nel nostro logo c'è una pista di atletica che si trasforma in un ramo d'ulivo coltivazione d'eccellenza della vallata. L'atletica, può diventare anche promozione del territorio e delle sue eccellenze. Naturalmente l'olio Evo accompagnerà nel ritorno a casa i premiati grazie alle aziende locali che hanno sostenuto la competizione. Non mancherà neanche il vino grazie alla generosità dei Viticoltori Ingauni. Siamo certi che in collaborazione con tante ASD di atletica del Ponente, si potrà lavorare per il bene di questo sport che amiamo profondamente e che crediamo possa accogliere ancora tanti praticanti".