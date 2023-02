Stelle nello Sport e Villa Montallegro: una "convenzione" speciale per il mondo sportivo

Stelle nello Sport e Villa Montallegro rafforzano il percorso a sostegno del mondo sportivo ligure. Lo Sport è considerato, da sempre, un grande alleato per la salute e, grazie agli incontri #PiùGustoperlaVita ogni anno Villa Montallegro e Stelle nello Sport portano nelle scuole i valori dello sport legato alla prevenzione e al benessere grazie a una sana alimentazione, al movimento e alla conoscenza delle conseguenze da abusi e dipendenze (tanto da alcool, fumo e droga quando da device elettronici).



In questa 24° edizione del progetto, Villa Montallegro ha anche voluto dedicare alla "Community" di Stelle nello Sport una speciale convenzione, ovvero un tariffario scontato su visite specialistiche, esami per imaging, fisioterapia e riabilitazione.

Oltre alla vocazione chirurgica, negli ultimi anni Montallegro ha ulteriormente accresciuto la propria offerta “d’eccellenza” nell’ambito delle prestazioni di diagnostica (per immagini, specialistica, etc.) e della riabilitazione (post infortunio e/o intervento).

All'indirizzo www.stellenellosport.com/montallegro è possibile visionare il tariffario completo di prestazioni ed esami disponibili, mediamente, con uno sconto del 20% sulle tariffe base. Dal sito è possibile accedere direttamente alla prenotazione per visite mediche specialistiche, accertamenti diagnostici – radiologia, ecografia, doppler, RM (risonanza magnetica), TC (tomografia computerizzata), cardiologia, pneumologia così come per trattamenti fisioterapico-riabilitativi in regime ambulatoriale. Inserendo i propri dati e selezionando il tipo di prestazione richiesta si verrà contattati a stretto giro, ricevendo tutte le informazioni e opzioni disponibili.

Una opportunità preziosa per i tesserati delle Associazioni sportive liguri e i loro famigliari.