Basket, A2 femminile: l'Amatori SAvona fatica a ingranare, con l'Umbertide arriva il terzo stop consecutivo

SERIE A2

GIORNATA 19





LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE 60 - AZIMUT WEALTH MANAGEMENT AMATORI SAVONA 54

13-15 (13-15), 28-33 (15-18), 49-47 (21-14), 60-54 (11-7)





Sesta giornata di ritorno del Girone Sud di A2 Femminile: Amatori Savona affronta la difficile trasferta ad Umbertide priva di uno dei suoi punti di riferimento in campo: Karolina Pobozy, fermata da un problema di salute prima della gara.





Partita che procede su ritmi piuttosto blandi per tutto il primo quarto: per Savona partono forte Salvestrini e Zanetti che mettono insieme 11 punti. Umbertide sfrutta i chili e i centimetri delle sue lunghe per raccogliere rimbalzi offensivi e crearsi seconde possibilità sotto al ferro. Con un sostanziale equilibrio in campo si chiude il primo parziale sul 13 a 15.





Il secondo quarto lo inizia meglio Umbertide, che colpisce con Boric e D'Angelo ed oppone una difesa molto attenta che costringe le biancorosse a prendere tiri difficili. Il gioco da tre punti di Giudice fa scivolare Savona sul -4 ma Paleari e Zanetti riportano il punteggio in parità a 5 minuti dall'intervallo. Cupellaro e Leonardini battono un colpo importante per parte e la tripla di Salvestrini porta le ospiti sul +5. Le ottime difese di Ceccardi su D'Angelo e i punti di Paleari fanno si che queste lunghezze di vantaggio permangano anche all'intervallo: fine primo tempo 28-33.





Ottimo l'inizio del secondo tempo della partita per l'Amatori Savona che incrementa il proprio vantaggio con Salvestrini e Paleari che confezionano il +11 dopo pochi secondi. Idee confuse invece per la squadra di coach Stacchini che chiama time-out per correre ai ripari. La bomba di Stroscio da 9 metri rivitalizza le umbre che con le giocate di D'Angelo si riportano a pari punti con Savona a 4 minuti dalla fine del terzo quarto. La precisione dalla lunetta di Boric permette ad Umbertide di rimettere la testa avanti e le confusionarie fasi di gioco che seguono sanciscono la fine del terzo quarto sul 49-47.





Sterilità offensiva per entrambe le squadre nell' ultima frazione di gioco, ad Umbertide, però, basta difendere forte per rendere praticamente nullo l'attacco savonese per diversi minuti; le umbre avanzano di tiro libero in tiro libero tenendo sempre il ritmo molto basso e giocando anche con il cronometro. Savona attacca in modo piuttosto frenetico e poco collaborativo e, segnando solo 7 punti in questo quarto, non riesce più a tornare a contatto con Umbertide, che vince 60-54.





Tabellini:





Umbertide: Giudice 7, Bartolini, D’Angelo 18, Boric 16, Stroscio 10, Avonto ne, Paolocci 4, Gambelunghe, Gatti 2, Cupellaro 3. All: Staccini.

Amatori Savona: Ceccardi 5, Vivalda 1, Salvestrini 12, Poletti, Sansalone, Picasso, Paleari 16, Leonardini 4, Zanetti 16. All: Dagliano, Ass: Cacace