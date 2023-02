Calcio, Pontelungo. Zanardini agguanta il primo posto: "Coronata a Camporosso una lunga rincorsa, nei primi 40 minuti non era la mia squadra" (VIDEO)

Il grande scoglio è stato superato, ma Fabio Zanardini vuol tenere giustamente alto il il livello di concentrazione del Pontelungo per non cadere in brutte sorprese.

Il 2-1 di Camporosso ha premiato i granata, bravi a far prendere la bilancia degli episodi dalla propria parte con la doppietta di Sfinjari, ma le difficoltà a inizio partita non sono mancate.

Gli effetti dell'inferiorità numerica a centrocampo, con Grifo libero di impostare per ampi tratti di gara, sono stati acuiti dalle mancate coperture, fondamentali per permettersi la presenza in campo di quattro giocatori offensivi.