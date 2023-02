Rugby. Il Savona battaglia col Piacenza, ma la spunta 31-29

Buona giornata per il movimento del rugby ligure. Al Carlini Bollesan si sono giocate ben quattro partite fra giovanili e seniores, e il risultato piu’ eclatante è proprio della Pro Recco che dopo un test estremamente equilibrato riesce a sottomettere un incredulo Parma, e soprattutto con questa affermazione scavalca al penultimo posto in classifica il CUS Genova. Per i rivieraschi meta siglata dal sudafricano Lubabalo Mtyanda con tre penalty ed una trasformazione dell’oriundo argentino Mauriziano Fantozzi. Intanto il CUS Genova, dopo una gara giocata alla pari con la capolista Parabiago, soccombe nel finale, ma comunque muove la classifica per il bonus mete segnate da Lipera, Gesa, Imperiale e Bertirotti. I piazzati portano la firma di Corona. Ottima gara anche a ponente, dove il Savona dopo aspra battaglia con il Piacenza vince il confronto segnando con Rossi, doppietta, Franceri e Guida una meta a testa e con quattro trasformazioni ed un penalty di Serra. Intanto in Serie C, nel girone promozione, lo Spezia vince il derby con le Province dell’Ovest, e nel girone della Coppa Mare e Monti si fa vivo l’Amatori Genova espugnando il Pino Valle d’Imperia graie alle mete di Francesco Rattazzi, tripletta, Caponetto, Sacchini e Calcia una meta ciascuno. Per i blaugrana quattro trasformazioni di Sparo ed un penalty di Calzia.

SERIE A – GIRONE 1 (III Giornata di Ritorno)

AIRCOM Recco – Parma 16/14

CUS Genova – Parabiago 26/34

CUS Milano – Noceto 14/15

Biella – TK Group VII Torino 31/25

Promotica Centurioni – Amatori Alghero 36/25

A.S.R. Milano in sosta

CLASSIFICA: Parabiago punti 51, Noceto 45, Centurioni 43, CUS Milano 39, Parma e Biella 34, ASR Milano 33, VII Torino 32, Alghero 17, Pro Recco 9, CUS Genova 8.

SERIE B GIRONE 1 (II Giornata di Ritorno)

Savona – Piacenza 31/29

Varese – Tutto Cialde Lecco 0/24

Ivrea – Amatori Capoterra n:d.

Probiotical Amatori Novara – Unione Monferrato 0/54

Bergamo in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 53, Amatori&Union Milano (*) punti 48, Amatori Capoterra (*) e Lecco 43, Bergamo e Piacenza 36, Savona 22, Ivrea (*) e Varese 14, Amatori Novara 4, Olbia (*) punti 2.

SERIE C – PROMOZIONE GIRONE 4 (VI Gior. di Andata)

Province dell’Ovest – DR Ferroviaria La Spezia 17/36

Biella2 – San Mauro 10/59

Rho – Volpiano 72/0

Stade Valdotain – Rivoli 71/11

CLASSIFICA GENERALE: Rho punti 30, Stade Valdotain 24, San Mauro 20, RC Spezia 17, Volpiano 10, Rivoli 9, Biella2 6, Province dell’Ovest punti 1.

SERIE C LIGURIA/PIEMONTE POULE 1 (V G. di Andata) COPPA MARE E MONTI

Alessandria – Lions Tortona 28/29

CUS Piemonte Orientale – CUS Genova2 13/10

UR Riviera – Amatori Genova 14/41

CLASSIFICA: CUS Genova2 punti 20, Lions Tortona 19, Amatori Genova 17, CUS PO 15, UR Riviera 6, Alessandria punti 2.

UNDER 19 GIRONE 1 (recupero)

Pro Recco – Biella 20/20

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 35, VOO Torino 29, Biella 23, Pro Recco 22, Mocalieri 14, Amatori Genova 12, Union Riviera e U.R.P. Alessandria 3, Collegno - 7.

UNDER 17 INTERREGIONALE ZONA 2 GIRONE 1 (III G. di Ritorno)

Province dell’Ovest – Lainate 53/3

Amatori Genova – Parabiago 26/70

San Mauro – Amatori&Union Milano 41/24

CUS Torino – Unione Monferrato 33/22

CLASSIFICA: Amatori&Union Milano punti 45, Province dell’Ovest 38, Parabiago 30, CUS Torino 29, San Mauro ed Amatori Genova 26, Unione Monferrato 13, Lainate punti 2.





UNDER 17 TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (IV G. di Ritorno)

CUS Genova – Province dell’Ovest2 67/0

UR Riviera – U.R.P. Alessandria 21/34

Savona in pausa.

CLASSIFICA: CUS Genova punti 39, U.R.P.Alessandria 15, Savona 13m Province dell’Ovest2 10, UR Riviera punti 8.





UNDER 15 II FASE – CONSOLIDAMENTO (XIII GIORNATA)

CUS Genova – Recco/Spezia/Province Ovest 41/14









