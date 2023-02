Ellea Eurolingue apre le iscrizioni ai viaggi studio estate 2023: prenota e vola in Inghilterra e in Irlanda

Presso Ellea Eurolingue, unico Centro Esami e Preparazione della prestigiosa Cambridge University e Cambridge Computer-Based Centre per tutta la provincia di Savona e Imperia, sono aperte le iscrizioni per i viaggi studio in Inghilterra e in Irlanda per l’estate 2023.

Estate per i ragazzi e le ragazze che si affidano a Ellea Eurolingue significa relax, divertimento, amicizia, esplorazione e apprendimento, con tante attività entusiasmanti, per consentire lo studio della lingua inglese con un approccio ludico didattico e il rilascio di una certificazione relativa al livello linguistico raggiunto.

Al via quindi le iscrizioni per i meravigliosi viaggi studio a Bath (Inghilterra) e Dublino (Irlanda) sotto lo stretto controllo di Ellea Eurolingue, che ormai da oltre 20 anni si affida al prestigioso Kells College, organizzazione eccellente, che mette al centro i bisogni dei giovani per far vivere un’esperienza indimenticabile, da un punto di vista linguistico, ma anche di crescita personale.

I viaggi studio organizzati da Ellea Eurolingue sono indirizzati a studenti e studentesse di età compresa tra 11 e 18 anni, per l’Irlanda, e 13 e 18 anni, per l’Inghilterra, che saranno sistemati in famiglie referenziate che ospitano storicamente ragazzi e ragazze con serietà e generosità, sotto lo stretto controllo delle insegnanti accompagnatrici che soggiorneranno nelle vicinanze e gestiranno tutte le attività in loco sotto la propria responsabilità.

Sul posto, i partecipanti al viaggio studio seguiranno le lezioni di inglese, secondo il proprio livello linguistico, con possibilità di svolgere l’esame Trinity, che con Cambridge sono le uniche Università che rilasciano certificati validi in tutto il mondo, e svolgeranno numerose attività ludico ricreative: Irish dancing, zumba, hip hop, Irish Cooking, equitazione, cricket, canto, teatro, tornei di numerose discipline sportive (tra le altre, tennis, biliardo, pallavolo, calcetto) e straordinarie visite con guide specializzate.

Gli studenti e le studentesse saranno sottoposti a un test di ingresso per verificare il livello di conoscenza della lingua inglese e rientreranno in Italia dopo un Final Test e con un Report, stilato sia dagli insegnanti che dalle famiglie ospitanti, che si focalizzerà sull’apprendimento, il comportamento e sulle attività ludico didattiche.

Ellea Eurolingue della professoressa Marina Aicardi è una scuola di lingue innovativa con sedi a Savona, Cairo Montenotte, Loano e una recentissima apertura ad Albenga.

I posti per i viaggi studio in Irlanda e in Inghilterra sono limitati, pertanto è altamente consigliata la prenotazione al più presto. Per informazioni invia un email a ellea@elleaeurolingue.it o chiama il numero di telefono 337 1061177.