Volley. Albisola Pallavolo, doppia sconfitta in Serie B

Un sabato sera archiviato con due sconfitte per la Pallavolo Albisola. Tuttavia, visto il calibro delle formazioni avversarie i due 3-1 con cui sono state battute le nostre formazioni possono essere considerati due buoni risultati.

Tra le mura amiche, Iglina Albisola Pallavolo perde contro la terza forza del torneo, la Pallavolo Florens della big Kovacova. Parziali 18-25; 25-21; 20-25; 21-25.

In trasferta contro Acqui, la formazione di Serie B maschile sfiora il punto come settimana scorso contro Canottieri Ongina. La squadra di coach Agosto ha lottato punto su punto contro la capolista del girone come testimoniano gli esiti finali dei set: 25-20; 26-24; 21-25; 25-22.