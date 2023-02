Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Colpo Imperia ad Alba, decide la rete di Gandolfo

ALBA - IMPERIA 0-1 (72' Gandolfo)

49' FINISCE QUA! L'IMPERIA ESPUGNA ALBA 1-0 CON IL GOL DI GANDOLFO!

45' saranno quattro i minuti di recupero

42' ci prova anche Virga, respinge con i pugni Bergonzi

40' ammonito Giglio

36' doppio cambio Imperia, Solari richiama Saviozzi e Bourkaa, entrano Ardissone e Cassata

29' prosegue a spingere l'Imperia, destro alto di Taddei

28' ultimo cambio Alba Barrenchea out, in campo Erbini

27' COME NON DETTO! IMPERIA IN VANTAGGIO! CROSS PERFETTO DI SAVIOZZI PER L'INSERIMENTO DI GANDOLFO! LA SBLOCCA LA SQUADRA DI SOLARI!

25' il risultato è perfettamente aderente allo svolgimento dei primi 70 minuti. Le due squadre si rispettano molto e lasciano dovvero pochi spazi alle iniziative avversarie

22' esce Coppola, entra Arkaxhiu, nuovo cambio Alba

19' ammonito Taddei

19 cambia anche Solari, entrano Gandolfo e Fatnassi, escono Jebbar e Ravoncoli

12' preme l'Imperia in questa fase, poco incisivo però il destro di Giglio, contrato dalla retroguardia piemontese

10' Nastasa - Ciccone, Shtefni - Della Valle e Perirano - Cena. Ecco i primi tre cambi dell'Alba

5' traversa Alba con Cornero, a gioco però fermo

4' Imperia vicinissima al vantaggio. Colpo di testa pigro di Saviozzi a una manciata di metri tra Bergonzi. Occasionissima per sbloccare il match

1' si riparte! non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

46' squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero

45' primo tiro anche per l'Alba, Boca fa buona guardia sul tiro ravvicinato di Nastasa

44' Giglio dai venti metri calcia centrale, blocca Bergonzi

41' problemi alla tibia per Giglio, si riparte dopo un minuto di stop, spray magico per il capitano nerazzurro

39' controllo e tiro di Saviozzi, si distende e blocca Bergonzi

35' Campelli crossa per Saviozzi, palla deviata in corner. Dalla bandierina non riesce la stoccata allo stesso ex attaccante della Cairese

34' 3-5-2 anche per i padroni di casa, inevitabile la grande densità in mediana

25' 3-5-2 particolarmente offensivo per l'Imperia con Campelli e Giglio pronti a inserirsi a sostegno dei due attaccanti

20' Bourkaa in area tenta il tiro di sinistro, ribattuto a pochi metri da Bergonzi

19' il primo giallo è per Peirano

16' mancino al volo ambizioso per Saviozzi, il rimbalzo del pallone era però troppo invitante per non tentare la battuta a rete...

9' intervento rischioso su Campell in area di rigore, la difesa di casa riesce comunque a sbrogliare

6' poco da raccontare in questi primi minuti, fase di studio prolungata tra le due squadre

4' 3-5-2 per la quadra di Solari, con Guida e Virga a scortare Sancinito nel pacchetto centrale, Saviozzi e Jebbar le due punte

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBA: Bergonzi, Coppola, Nastasa, D'Ippolito, Dieye, Guienne, Delpiano, Peirano, Cornero, Shtefni, Barrenchea.

A disposizione: Costamagna, Arkaxhiu, Cena, Manissero, Della Valle, Bacco, Erbini, Nania, Ciccone

Allenatore: Telesca

IMPERIA: Bova, Ravoncoli, Bourkaa, Sancinito, Guida, Taddei, Virga, Giglio, Jebbar, Campelli, Saviozzi.

A disposizione: Cella, Plando, Gandolfo, Lanteri, Fatnassi, Moro, Ardissone, Minasso, Cassata.

Allenatore: Solari

Arbitro: Masi di Pontedera

Assistenti: Raimo di Empoli e Jordan di Firenze