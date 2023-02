I migliori casinò online di Malta per giocatori italiani

Come ben risaputo, la giurisdizione maltese è una delle più popolari per quanto riguarda il gambling e i casinò. Questo vale anche per l’industria del gioco online, la quale vanta più di 300 operatori casinò non aams malta legalmente riconosciuti e autorizzati. Proprio perché il gioco si configura come uno dei tratti distintivi dell’isola dal fisco amico, i casinò online registrati sotto la giurisdizione maltese spiccano proprio per la loro affidabilità, sicurezza e per la grande offerta di giochi e promozioni.

Sono, infatti, tantissimi gli utenti di tutto il mondo che scelgono di scommettere utilizzando portali autorizzati dalla MGA (Malta Gaming Authority), e tra questi non fanno certamente eccezioni i giocatori del nostro stivale. Vediamo, quindi, quali sono i casinò online maltesi più popolari e quelli maggiormente utilizzati dai giocatori italiani.

Betway Casino

Betway è uno dei casinò maltesi più popolari tra gli utenti del nostro paese. Il portale è in possesso di un’apposita licenza ADM e offre una ricchissima vetrina di slot machine e giochi da tavolo. È possibile fruire dei servizi di Betway Casino sia in modalità desktop, che attraverso la pratica app per dispositivi mobile Android e iOS. La piattaforma mette a disposizione un ottimo servizio clienti, raggiungibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

888Casino

Anche in questo caso parliamo di un portale di gambling piuttosto popolare tra i giocatori dello stivale. 888Casino offre una vasta selezione di giochi e accoglie i propri utenti all’interno di una homepage in cui è possibile navigare in maniera estremamente semplice. All’interno della vetrina del portale è possibile accedere ad una grande varietà di slot machine, giochi da tavolo oltre che ad un buon numero di giochi con jackpot. Si tratta, perdipiù, di uno dei pochissimi casinò che offre un bonus di benvenuto senza obbligo di deposito di 20€.

Leovegas Casino

Anche il coloratissimo casinò Leovegas ha la sua sede operativa nell’isola di Malta. Questa piattaforma, negli ultimi anni, ha riscosso un enorme successo tra i giocatori del nostro paese. Qui è possibile, infatti, accedere a tantissimi giochi da casinò, promozioni piuttosto vantaggiose e ad uno sportsbook completamente dedicato alle scommesse sportive. Leovegas è stata insignita di numerosi premi e riconoscimenti ufficiali durante le prestigiose premiazioni EGR Awards, in particolar modo in relazione alla qualità dell’app mobile e alla selezione delle software house di sviluppo.

Malta: l’isola felice del gioco

Senza alcuna ombra di dubbio, Malta intende far sì che il gioco rimanga una delle sue caratteristiche e attrattive principali. Proprio per questo i portali di gambling autorizzati dalla MGA risultano sicuri, affidabili e permettono ai giocatori di godere di un intrattenimento totalizzante.