Savona. L'assessore Rossello si congratula con le società cittadine: "I nostri giovani sono un orgoglio"

Sono giornate memorabili per lo sport savonese che in questi giorni ha collezionato diversi titoli nazionali di prestigio.

Il Karaté club Savona ha vinto il Campionato Italiano a squadre sociali, svoltosi ad Ostia Lido, con la rappresentativa femminile di kumité. E' la prima volta assoluta per una squadra ligure ed è il meritato riconoscimento per un sodalizio storico che ha già sfornato diversi atleti di altissimo livello.

Nei giorni precedenti l'HP in line si è classificata seconda al campionato italiano indoor categoria ragazzi e allievi di pattinaggio corsa. Agnese Fiorato ha vinto il titolo sui 300m e la staffetta degli allievi è arrivata terza.

Infine, Ale Cursano dell'Olimpia Savona, si è classificato secondo ai campionati italiani under 15 di Taekwondo.

“Sono risultati straordinari che confermano la qualità dell'offerta sportiva della città – afferma l'Assessore allo sport Francesco Rossello – e mi fa particolarmente piacere sottolineare che molti dei successi arrivano dalle ragazze. Fortunatamente, questi successi non sono isolati. Spesso le società di Savona ottengono risultati importanti nelle più disparate discipline sportive. E tutto questo senza tenere conto delle eccellenze note, come la pallanuoto e il nuoto sincronizzato. I risultati arrivano frequentemente anche da altre società che oggi non sono citate. Penso ad esempio a Morgana Dabove, promessa del tiro a segno, a Letizia Vulpetti e Francesco Costa dell'Amatori nuoto, a Luca Rubino, vicecampione nazionale di sollevamento pesi. Quindi, soffermarsi su questa contingenza particolarmente positiva è l'occasione per complimentarsi con tutte le società savonesi”.

Rossello conclude riflettendo sul fatto che “la nostra è riconosciuta come la città 'più anziana' d'Italia. Fa piacere però constatare la forza e l'intraprendenza dei nostri giovani. Per ottenere questi risultati bisogna mostrare carattere, forza di volontà, ma anche umiltà e, infine curiosità. Solo la curiosità verso se stessi e verso ciò che non si conosce può spingere ognuno di noi a cercare di spingersi oltre i propri limiti. Anche per questo siamo orgogliosi e ci complimentiamo con i ragazzi, con i tecnici e con i genitori che supportano l'attività dei propri figli”.