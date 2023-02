Sport e alimentazione, un connubio per migliorare le performance

Raggiungere il successo nello sport non è mai scontato: la strada per arrivare in cima è una lunga scalata, e per percorrerla tutta servono forza di volontà, sacrifici, allenamento e anche rispetto di precise regole, come riposare il giusto e seguire un’alimentazione corretta. Solo così le probabilità di migliorare le proprie performance potranno incrementare.

Sport e nutrizione, in particolare, vanno a braccetto, perché cibandosi in maniera sbagliata non si otterrà il giusto fabbisogno energetico per riuscire a compiere l’attività sportiva, durante la quale il dispendio aumenta, anche se questo non è sempre lo stesso. Ogni sport infatti è differente e non prevede di seguire lo stesso regime alimentare: quest’ultimo varia in relazione a diversi fattori come livello tecnico, età, sesso, taglia e composizione corporea. A contare anche i condizionamenti esterni e lo stato di salute in generale della persona.

Prima, durante e dopo

Chi non è del settore potrebbe essere portato a credere che l’alimentazione per una persona che pratica sport rimanga sempre uguale, prima e dopo l’allenamento. In realtà non è così, e per trarre il meglio da ogni attività è necessario fare una differenziazione, sempre tenendo conto degli aspetti enunciati poco fa. Un calciatore, per esempio, non avrà la stessa dieta di un palestrato, e viceversa. In linea generica, prima di un allenamento, è importante attingere dal cibo energia, e il modo migliore per farlo è assumere carboidrati come cereali, soprattutto se integrali, e frutta. Prima di cominciare è essenziale anche idratarsi con abbondante acqua.

Se l’allenamento avviene a ridosso del pasto, la soluzione più congeniale consiste nel consumare solo frutta. Specialmente in certi tipi di sport, come può essere la corsa, ma anche il calcio o la palestra, se l’attività è intensa e lunga l’azione di bere acqua deve continuare, e può rivelarsi utile anche nutrirsi durante lo sforzo con frutta secca o banane.

Terminato l’allenamento si entra nella fase di recupero, in cui dovrà essere dato spazio a proteine e zuccheri. Anche in questo passaggio resta fondamentale l’idratazione. A distanza di un paio d’ore dalla fatica, sarà possibile fare un pasto completo a cui aggiungere, oltre alle proteine, anche cereali integrali, verdure e grassi.

Cibo e sport: gli errori da non fare

La nutrizione nello sport non va mai sottovalutata: il cibo ha effetto su tutti gli aspetti che influenzano le prestazioni come concentrazione, energia, recupero e forza. Per sfruttare tutte le potenzialità del corpo, l’alimentazione risulta essenziale, così come il tipo di attività praticata influenza le scelte alimentari, creando una relazione inscindibile.

Cibo e allenamento dunque dovranno esser messi sullo stesso piano: digiunare, non idratarsi, ed eliminare dalla propria dieta alimenti che si credono dannosi per le proprie performance, senza aver consultato prima un esperto, sono tutti errori da non commettere se l’obiettivo è salvaguardare la preparazione atletica. Non conta solo quello che viene mangiato, ma anche il momento dell’assunzione: indicativamente l’attività dovrebbe essere programmata tre ore dopo se il pasto effettuato è completo, oppure un’ora e mezza dopo se si è fatto uno spuntino.

Questo perché le prestazioni sportive migliorano se l’organismo non è impegnato nella digestione, processo che può durare anche per svariate ore se gli alimenti ingeriti sono consistenti. Il che non significa evitare di mangiare: rimane fondamentale non saltare nessun pasto, sia i principali quali colazione, pranzo e cena, che gli spuntini. Di certo cibarsi a orari regolari può aiutare l’organismo a gestire al meglio l’assimilazione degli alimenti, in quanto riceverà un apporto energetico costante che lo renderà in grado di adattarsi.

L’alimentazione di un calciatore

Qualunque sia il livello sportivo dell’atleta, l’importanza dell’alimentazione non viene messa in discussione. Per le persone che praticano sport a livello professionistico questa andrà a incidere ancor di più sulle prestazioni, pertanto è consigliabile rivolgersi a un professionista che sappia indicare il giusto regime da seguire. I settori giovanili di calcio delle squadre lombarde, come ad esempio quelli bergamaschi e bresciani, sono tra i migliori d’Italia anche perché si affidano a figure competenti nel campo dell’alimentazione. Un valido nutrizionista sportivo di Brescia saprà suggerire con precisione agli sportivi quali alimenti assumere per aiutarlo a costruire la propria carriera e ottenere risultati.

Nello specifico un calciatore, oltre a praticare allenamenti e giocare partite, affronta anche momenti di riposo in cui l’alimentazione gioca un ruolo chiave. Il calcio è uno sport che richiede resistenza, ma anche tratti dedicati alla potenza esplosiva, per cui spazio dovrà essere dato a vitamine e minerali, oltre che a riserve di zuccheri sia a lento rilascio che a rilascio veloce. Per ricostituire i muscoli dopo lo sforzo invece, fondamentale l’ingerimento di proteine in giusta quantità.

Tra le regole alimentari da seguire per i calciatori c’è quella di non assumere la frutta dopo i pasti, ma sempre a stomaco vuoto. Questo perché, se ingerita con altro cibo, avrà un tempo di macerazione più veloce che non permetterà l’assunzione dei nutrienti (minerali, vitamine e zuccheri), bloccandosi nella parte alta dello stomaco. Vanno poi eliminate quasi del tutto le patate, che hanno un indice glicemico troppo elevato, e predilette le carote solo crude. Zuccheri e sale, infine, andranno ridotti il più possibile.