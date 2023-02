Pallacanestro Alassio, bene le giovanili con cinque successi e un unico referto giallo durante la settimana

Under 19, in trasferta ad Imperia, con una partita che ci vede partire lenti per poi allungare nei quarti centrali del match e controllare negli ultimi minuti.

Buona prova con solo alcuni dettagli da correggere in allenamento Imperia 50 - ABC 58 (18-12, 30-35, 37-47) ABC: Manzo, Robaldo 4, Manfredi 4, Mola 7, Filippi 2, Marengo 4, Giribaldi 14, Arrighetti 15, Martini, Parodi, Iaria 8.