Giudice Sportivo, Promozione: sanzioni pesanti nel girone B, poco da segnalare nel girone A

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 19/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 MARASSI 1965

A titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento del proprio allenatore, squalificato per la giornata in questione, che, posizionatosi in tribuna tra il pubblico della società ospitante, per l'intera durata della gara, rivolgeva reiterate espressioni irriguardose, ingiuriose e lesive del prestigio della terna, oltre ad altre di minaccia per il ddg l'operato della terna, ad ogni singola decisione, tra l'altro alla presenza di alcuni bambini sugli spalti nelle immediate vicinanze, causando anche scontri verbali in campo trai calciatori, fomentati dal suo Al termine della gara, continuava a proferire insulti di ogni genere verso la terna e all'indirizzo degli avversari, avvicinandosi alla zona di accesso agli spogliatoi, picchiando i pugni sulla griglia con fare intimidatorio.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 3/2023

CALLO IACOPO (LEVANTO CALCIO)

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 9/ 3/2023

GERUNDO GERARDO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

In occasione della rete degli ospiti, a gioco fermo, entrava indebitamente sul tdg protestando verso il ddg; ammonito ed invitato a rientrare nella propria area tecnica, non interrompeva il proprio comportamento, continuando ad urlare contro la decisione del ddg, non placandosi. Alla notifica del conseguente provvedimento di espulsione, abbandonava il tdg, posizionandosi all esterno dello stesso dove continuava ad urlare espressioni irriguardose verso il ddg. Al termine della gara, rientrava sul tdg per raggiungere il tunnel, e ritornava dal ddg gridandogli ulteriori espressioni irriguardose, continuando poi in maniera ravvicinata fino all'arrivo nello spogliatoio. Una volta che il ddg chiudeva la porta del proprio spogliatoio, continuava ad urlare ed a sbattere i pugni contro la porta dello spogliatoio della propria squadra, urlando un'espressione di stampo discriminatorio all'indirizzo del ddg

SQUALIFICA PER TRE GARE

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

Squalificato per la giornata in questione, si posizionava in tribuna tra il pubblico della società ospitante e, per l'intera durata della gara, rivolgeva reiterate espressioni irriguardose, ingiuriose e lesive del prestigio della terna, oltre ad altre di minaccia per il ddg l'operato della terna, ad ogni singola decisione, tra l'altro alla presenza di alcuni bambini sugli spalti nelle immediate vicinanze, causando anche scontri verbali in campo tra i calciatori, fomentati dal suo Al termine della gara, continuava a proferire insulti di ogni genere verso la terna e all'indirizzo degli avversari, avvicinandosi alla zona di accesso agli spogliatoi, picchiando i pugni sulla griglia con fare intimidatorio.

SQUALIFICA PER UNA GARA

MONTE FABRIZIO (NEW BRAGNO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PALERMO DAVIDE (CAPERANESE 2015)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PLICANTI LORENZO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (VII INFR)

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SCHIAZZA CORRADO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFR)

BAGNASCO SAMUELE (LEVANTO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LEONE FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)

CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

PORCU DAVIDE (MARASSI 1965)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

CARRA FEDERICO (MARASSI 1965)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

Al triplice fischio, il giocatore ritrovandosi il pallone tra i piedi, lo calciava verso un AA, tentando di colpirlo, mancandolo per un paio di metri.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CERRUTI ALESSANDRO (MARASSI 1965)

A fine gara rivolgeva al ddg reiterate espressioni irriguardose ed ingiuriose.

PRESTANIZZI SIMONE (MARASSI 1965)

A fine gara rivolgeva al ddg e ad un AA reiterate espressioni irriguardose ed ingiuriose

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

MAXENA FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ROSSI ANGELO (BAIA ALASSIO CALCIO)

BARDI ALESSIO (CAMPESE F.B.C.)

MASSINI FEDERICO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

AVELLANO DAVIDE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SOCCER BORGHETTO)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AURELLIO VALENTINO (BAIA ALASSIO CALCIO)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

CAVALLONE GIACOMO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

SANTINI ANDREA (MAGRA AZZURRI)

CIAJOLO GIORGIO (MARASSI 1965)

RICCIARDULLI ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

MEHMETAJ DENIS (PIETRA LIGURE 1956)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

ILARDO FRANCESCO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

PIAZZA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

TRAVERSARO LORENZO (CAPERANESE 2015)

SPALLAROSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VII INFR)

TOBIA MATTEO (CAMPESE F.B.C.)

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

APRILE MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MANCA FLAVIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)

MANNO MASSIMO (OSPEDALETTI CALCIO)

YMERI ARTURO (PRAESE 1945)

ESPOSITO ANDREA (SERRA RICCO 1971)

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GRIFFINI ANDREA UGO (BAIA ALASSIO CALCIO)

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PIROLI NELSON (PRAESE 1945)

VALCAVI EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

LARCOMBE JOELE (TARROS SARZANESE SRL)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARQUEZ MANUEL (BAIA ALASSIO CALCIO)

RAVERA PIETRO (BORZOLI)

SICURO FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

BONIFACINO DIEGO (CARCARESE)

LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

SANVITO EDOARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

KERTALLI ALEANDRO (LEGINO 1910)

BEDINI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

MAUCCI RAFFAELE (SAMMARGHERITESE 1903)

CARDINI ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

POSSEMATO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ZIGNEGO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

BURDISSO SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DEFILIPPI MATTEO (LEVANTO CALCIO)

BALLANI NICHOLAS (MAGRA AZZURRI)

PIZZICONI GIULIO AUGUSTO (MAGRA AZZURRI)

TRIPI DAVIDE GIORGIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MAURA NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

BARATTINI MATTEO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

OLDOINI MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BENABBI SIMONE (FOLLO FOOTBALL CLUB)

DELICE MELIH (GOLFO DIANESE 1923)

FERRARA LEONARDO (LEGINO 1910)

POZZI FEDERICO (LEVANTO CALCIO)

MIATTO MANUEL (OSPEDALETTI CALCIO)

ROSATI LUCA (PRAESE 1945)

SARUBBI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

NERI NICCOLO (TARROS SARZANESE SRL)