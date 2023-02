Sincro. Iniziano i Campionati Italiani, la Rari Nantes Savona in acqua a Riccione

La BPER Rari Nantes Savona di Nuoto Sincronizzato, Campione d’Italia in carica, sarà impegnata nel Campionato Italiano Assoluto Invernale, che si svolgerà dalla giornata odierna a domenica 26 febbraio nello Stadio del Nuoto di Riccione e che vedrà la partecipazione di 329 atleti provenienti da 44 società. La Rari si presenterà di fatto con 2 squadre, quella della Marina Militare, dove militano ben 5 atlete savonesi (Linda Cerruti, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Marta Murru e Carmen Rocchino) e la squadra Junior della Rari. Un Campionato che vedrà le atlete affrontare per la prima volta le nuove regole introdotte dalla Fina che cambieranno radicalmente il sistema di gare. L’obiettivo della Commissione Tecnica Mondiale è quello di dare un metodo di giudizio riconosciuto a livello internazionale per ridurre il rischio di prevedibilità dei risultati e poter assegnare a ciascun atleta il giusto valore sulla base delle difficoltà che il proprio esercizio include.

Afferma il Direttore Tecnico della Rari Nantes Savona Sincro e C.T. della Nazionale Italiana, Patrizia Giallombardo: “E’ tutto un punto interrogativo. E’ una grande sorpresa anche per noi. Abbiamo lavorato inserendo tutte le difficoltà e questo Campionato sarà il nostro banco di prova”.

Tutte le Finali saranno trasmesse in diretta su Rai Play e Rai Sport + HD.

Le sincronette savonesi gareggeranno nell’esercizio Singolo femminile con Linda Cerruti (Marina Militare) e Francesca Zunino (Fiamme Oro). Nel Solo Maschile gareggerà Thomas Codrescu.

Nel Doppio scenderanno in vasca con la coppia formata da Linda Cerruti e Costanza Ferro (Marina Militare) e con la coppia composta da Costanza Di Camillo e Marta Murru (Marina Militare). Inoltre, il Savona si avvarrà del 50% dei doppi di Domiziana Cavanna (Savona – Fiamme Oro) e Emma Piccoli (Fiamme Oro) e di Francesca Zunino (Savona – Fiamme Oro) e Isotta Sportelli (Fiamme Oro).

Per quanto riguarda la specialità del Duo Misto la coppia savonese sarà composta da Sofia Mastroianni e Thomas Codrescu.

Infine, la Squadra della BPER Rari Nantes Savona che sarà composta da: Sophie Tabbiani, Giulia Vernice, Giorgia Lucia Macino, Beatrice Andina, Vittoria Peri, Greta Gitto, Flaminia Vernice, Sarah Maria Rizea, Sofia Mastroianni, Alice Tissone, Ilaria Ricuperato, Maria Vittoria Manni, Thomas Codrescu.

La atlete biancorosse saranno guidate dagli allenatori Benedetta Parisella e Federica Sala.

Questo il programma delle gare: