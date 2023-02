Seconda Categoria: le squalifiche settimanali nei gironi A e B

SECONDA CATEGORIA A

GARE DEL 19/ 2/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

SQUALIFICA FINO AL 9/ 3/2023

AMANTE ANTONIO (ARGENTINA ARMA)

In qualità di dirigente incaricato all'assistenza del ddg, non si adoperava al termine dell'incontro alla tutela dell'arbitro al quale lo stesso rivolgeva peraltro una frase irriguardosa.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

PRUNECCHI MARCO (ARGENTINA ARMA)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALVINI DAVIDE (ARGENTINA ARMA)

ROTELLA TOMMASO (ARGENTINA ARMA)

BERTORA SIMONE (LEGINO 1910)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAGLIANO ANDREA (CISANO)

SCALI ANDREA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

AMMONIZIONE (III INFR)

AMATO ANDREA (LEGINO 1910)

PANIZZI LUCA (RIVA LIGURE)

DE MARCO RICCARDO (SAN BARTOLOMEO CERVO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CONRIERI LUCA (ARGENTINA ARMA)

MASTRANDREA ROSARIO (CARLIN S BOYS)

SALINAS MATTIA (CARLIN S BOYS)

PERRIA ALESSANDRO (LEGINO 1910)

SAMASSI HAMED HAMADOU (SAN BARTOLOMEO CERVO)

EN NASERY MAROUANE (VILLANOVESE A.S.D.)

TESTA MATTEO (VILLANOVESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

TORRES FORGIONE SIMON PABLO (CARLIN S BOYS)

MUNI ALESSANDRO (CISANO)

BOEMI FRANCESCO (LEGINO 1910)

KERTUSHA IZMIR (NUOVA SANSTEVESE)

SAHLAOUI YOUNESS (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

ISABELLA GABRIELE (VILLANOVESE A.S.D.)

GARE DEL CAMPIONATO – SECONDA CATEGORIA B

GARE DEL 19/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GRAFFA MATTEO (PALLARE CALCIO)

SCARAMELLI ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)

GUASTAMACCHIA NICOLO (DEGO CALCIO)

BOLLA MATTEO (SASSELLO)

BRIANO LORENZO (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OLIVIERI MATTEO (CENGIO)

BRIANO EDOARDO (DEGO CALCIO)

SAINO RICCARDO (DEGO CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LOI RICCARDO (MURIALDO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAPELLO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

CASTIGLIONE DAVIDE (BORGIO VEREZZI)

CAMUSSO NICOLO (CENGIO)

STEFAN MARIAN (CENGIO)

GODENA ALESSANDRO (NOLESE R.G. 1946 2001)

REVELLI LEONARDO (PALLARE CALCIO)

ROSATI DANIELE (ROCCHETTESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

FRUZZETTI GIANMARCO (BORGHETTO 1968)

GUGA FLORI (BORGHETTO 1968)

FRIONE ALESSANDRO (NOLESE R.G. 1946 2001)

DIOP PAPA IBRAHIMA (PALLARE CALCIO)

THEVENET NICOLAS JEAN LU (ROCCHETTESE)

SIVORI CHRISTIAN (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRIOZZO ALESSANDRO (BORGHETTO 1968)

SARA PIETRO (BORGHETTO 1968)

HALAJ SERGIS (BORGIO VEREZZI)

HUBLINA ANDREJA (CENGIO)

ODELLA STEFANO (MURIALDO)

CARUSO GIUSEPPE (PALLARE CALCIO)

SIRI MIRKO (ROCCHETTESE)

MOLINARI SIMONE (SASSELLO)

DOMI ELVIS (SPERANZA 1912 F.C.)

POGGI FEDERICO (SPERANZA 1912 F.C.)

SALANI LUCA (SPERANZA 1912 F.C.)