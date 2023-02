Volley, Serie C. La Vigo Albenga pronta all'esordio nei playoff, coach Siccardi: "Rispetto alle nostre avversarie abbiamo più da perdere"

Inizia sabato il cammino della Vigo Albenga nei playoff di Serie C. Le biancoblù ospiteranno al PalaLeca le carrarine del Podenzana Tresana Volley, provando a ripartire subito nel migliore dei modi. E’ carico e fiducioso coach Giordano Siccardi, che parla così in vista della prima delle otto gare che separano le ingaune dal sogno B2:

“Tutte le partite iniziano ad essere pesanti, manca poco alla fine e ogni punto perso può essere un macigno. Incrociano la quarta dell’altro girone, rispetto alle nostre avversarie abbiamo molto più da perdere, per questo sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e dimostrare di essere all’altezza per l’obiettivo che ci siamo prefissati”.

Dopo la settimana di riposo, si torna a giocare e fare sul serio: “Le ragazze si stanno allenando bene e non posso che essere fiducioso per questa sfida. Speriamo di arrivare allo scontro diretto con il Lavagna, che ha chiuso il girone B al primo posto, con più di tre punti di vantaggio, sarebbe un importante stimolo per noi”.