Calcio. Prima Categoria: Quiliano&Valleggia ad un altro snodo cruciale in ottica promozione, alle 19.30 è sfida alla Spotornese

Non rappresentano più una novità gli anticipi del sabato in Prima Categoria.

Oltre ai canonici appuntamenti pre-domenicali del gruppo B, con la giornata odierna che avrà sicuramente un peso specifico notevole in chiave promozione diretta, scenderanno in campo anche Aurora-Mallare, derby valbormidese del girone A - cruciale in chiave playoff e salvezza - che prenderà il via a partire dalle 15.00.

Come detto, sarà tutto da vivere il testa a testa a distanza tra Quiliano & Valleggia e Masone, nuova principale antagonista al titolo della squadra di Ferraro dopo la serie di risultati negativi da parte del Pra. I genovesi, ospiti del Multedo (fischio d'inizio ore 15.00) puntano a mettere pressione alla formazione biancorossoviola, sempre a +6 in testa alla classifica, ma chiamata in serata ad un'insidiosa sfida contro la Spotornese, in piena lotta playoff e più che mai determinata a vendicare il ko di sette giorni fa con il Savona.

Alle 14.30 toccherà invece alla Letimbro tentare di consolidare la propria classifica in casa dell'Olimpic, ormai virtualmemte salvo dopo un brillante girone di ritorno.

Ampia copertura sulle pagine del nostro quotidiano, con livescore in tempo reale e webcronaca diretta dal "Ruffinengo" di Spotornese-Quiliano&Valleggia.