Calcio, Eccellenza. L'Albenga coi cerotti non sfonda, il Rivasamba va vicino al colpaccio: al Riva finisce 0-0

ALBENGA-RIVASAMBA 0-0

45'+5' finisce qui senza altro da segnalare nella cronaca. Parità a reti bianche

45'+4' palla lunga nel cuore dell'area tigullina, contrasto tra Beluffi e un difensore ospite: il pubblico albenganese reclama la massima punizione ma per Fanciullacci non c'è niente. Rinvio dal fondo

45' si andrà avanti ancora per 5'

41' gran cross di Anselmo, Cavagnaro in uscita alta blocca la sfera

37' brivido sulla ripartenza arancionera, Mitu con l'aiuto della traversa mega la rete a Bagnato che colpisce di testa a botta sicura

36' aggiunge una punta Buccellato mandando dentro Pintus al posto di Oliveri

35' altro intervento fondamentale di Bacigalupo che anticipa di testa il neo entrato De Sousa e manda in angolo.

34' butta nella mischia anche De Sousa l'Albenga

30' cambia mister Buttu, che manda in campo Beluffi al posto di Mariani

28' contropiede portato avanti da Thomas Padi, Mitu in uscita blocca la sfera diretta a Oliveri

26' gol annullato al Rivasamba. Porro sugli sviluppi di una punizione insacca, la bandierina del secondo assistente si alza a vanificare il tutto

21' seconda sostituzione per gli ospiti, fuori Piccardo dentro Thomas Padi

20' si alza il forcing ingauno, cross di Anselmo ma Bacigalupo stoppa la conclusione al volo di Sogno

19' conclusione mancina dall'esterno per Anselmo, palla fuori misura

18' altro cartellino giallo sventolato dal direttore di gara, stavolta nei confronti di Barisone

17' incrocio di gambe al limite dell'area genovese, il fallo di Thomas Graziani che viene ammonito

15' primo cambio per il Rivasamba, Cusato rileva Campana

9' riesce a trovare la profondità a sinistra Anselmo, cross rasoterra intercettato dall'uscita bassa di Cavagnaro, palla sui piedi di Barisone che però alza troppo la mira a porta sguarnita

7' colpo di testa di Sogno sul cross di Anselmo, palla alta

3' giro palla veloce dell'Albenga al limite dell'area ospite, arriva il tiro di Grandoni rimpallato dalla schiena di un avversario

1' conclusione di Thomas Graziani decisamente da dimenticare, palla debole per Cavagnaro

1' con qualche minuto di ritardo si riparte al Riva

Squadre già in campo ma c'è un problema a una rete

SECONDO TEMPO

45'+2' doppio fischio per il signor Fanciullacci, termina in parità la prima frazione al Riva

45' saranno 2 i minuti di recupero

42' pescato sul filo del fuorigioco Anselmo in posizione centrale, palla per la corsa di Barisone che calcia ma è bravissimo Cavagnaro a opporsi alla conclusione e recuperare poi la palla che si era impennata

39' ancora pericolosa su piazzato la squadra di Buccellato con Del Corso, ancora Mitu a mandare in angolo

37' punizione laterale verso lo specchio della porta per il Rivasamba, nessun attaccante pare toccare la sfera che Mitu alza in corner

36' Del Corso trova Piccardo in area, il colpo di tacco dell'avanti levantino verso il taglio di Oliveri all'altezza del dischetto però è leggermente fuori misura, libera la difesa albenganese

32' partita in fase quasi di studio, entrambe le squadre riescono difficilmente a trovare spunti nella trequarti avversaria

26' De Benedetti riesce a lanciare in avanti dove si fionda Sogno, l'argentino anticipa Bacigalupo e si trova a tu per tu con Cavagnaro ma per il signor Fanciullacci con una mano. Nulla di fatto

25' palla leggermente lunga di Anselmo per il taglio di Mariani, Cavagnaro in uscita bassa lo anticipa

22' folata offensiva del Rivasamba, Oliveri dall'esterno mancino trova il giusto varco per servire Piccardo, conclusione a palombella che Mitu alza in corner. Dalla bandierina poi nulla di fatto

20' prima fase di gara fortemente condizionata dal vento, al momento a favore degli ospiti

17' Bacigalupo è il primo ammonito, ferma irregolarmente la ripartenza di Sogno

13' cresce poco alla volta l'Albenga. Schieramenti ora a specchio, entrambe col 3-4-3 anche se la posizione degli esterni tigullini è decisamente a ridosso della linea dei difensori

7' attacca a pieno organico la squadra di mister Buccellato guidata dalla percussione centrale di Linale, la difesa ingauna si riesce a disimpegnare

3' prima conclusione del match per il Rivasamba con Campana dal limite, Mitu controlla la sfera che si spegne sul fondo

1' sotto le sferzate di un vento gelido dall'interno, si parte

PRIMO TEMPO

In attesa del triplice fischio del signor Fanciullacci, ecco le scelte dei tecnici:

ALBENGA: Mitu; Barisone, Mastrippolito, Garibbo, Scarrone, De Benedetti, Mariani, Grandoni, Sogno, T. Graziani, Anselmo.

A disposizione: Scalvini; D'Arcangelo, Giudice, Favara, Gibilaro, Beluffi, Patrucco, De Sousa, De Boni.

Allenatore: P. Buttu

RIVASAMBA: Cavagnaro; N. Padi, Latin, Bacigalupo, Porro, Del Corso, Campana, Bagnato, Piccardo, Linale, Oliveri.

A disposizione: Barbieri; Tortorella, Ghiggeri, Salku, Cuneo, Petrucci, Cusato, Pintus, T. Padi.

Allenatore: S. Buccellato

Sarà la mina vagante Rivasamba l'esame che dovrà superare l'Albenga questo pomeriggio davanti al pubblico amico dell'Annibale Riva per tornare a correre dopo il ko di una settimana fa sul campo della Genova Calcio.

Bianconeri incerottati specialmente nel reparto arretrato contro i tigullini che veleggiano a metà classifica e già capaci di arrestare la corsa della Cairese a un secondo posto che gli ingauni di mister Buttu vogliono mantenere a distanza prima di arrivare allo scontro diretto del prossimo turno proprio in casa della Lavagnese.