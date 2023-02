Calcio. Eccellenza. Albenga, vietato rilassarsi: con il Rivasamba per tornare subito a correre. Lavagnese all'esame Forza E Coraggio

Non lo si è mai considerato definitivamente chiuso il campionato, nonostante un dominio pressoché totale da parte dell'Albenga fin dalle prime giornate, ma con le gare dello scorso weekend si è riaccesa una certa suspence per ciò che riguarda la corsa alla Serie D.

La sconfitta dell'Albenga in casa della Genova Calcio e il contemporaneo 3-0 con cui la Lavagnese si è sbarazzata della Cairese hanno smosso le acque dalle parti del "Riva", considerando anche i parecchi infortuni con cui mister Buttu deve fare i conti da qualche settimana.

L'occasione per riprendere subito il filo del discorso è ormai alle porte, con il Rivasamba atteso tra le mura di casa a partire dalle 15.00, in una sfida da non sottovalutare ma da giocare senza alcun tipo di paura.

Cercherà invece di mettere ulteriore pressione ai bianconeri la squadra di Ruvo, reduce da un filotto di risultati positivi e che, in casa della Forza E Coraggio, uno dei pìù insidiosi avversari da affrontare in trasferta, avrà l'occasione di mantenere nel mirino la capolista, in attesa di uno scontro diretto da giocare ancora tra le mura del "Riboli".

Per ciò che riguarda le altre savonesi spiccano Cairese-Taggia e Finale-Genova Calcio: la squadra di Alessi deve voltare pagina dopo la sconfitta di Lavagna, mentre ai giallorossi, in piena zona retrocessione diretta, serve un'impresa contro la formazione di Maisano, reduce proprio dalla vittoria ai danni dell'Albenga.

Nel dettaglio tutto il programma odierno