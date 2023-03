Calcio, Pietra Ligure. Pisano si tiene stretto il punto di Ceriale: "Era importante non perdere. Strano ci siano 28 punti tra noi e loro..." (VIDEO)

Le numerose assenze in mediana hanno costretto il Pietra Ligure Ligure a presentarsi con una veste diversa al Merlo.

Il 3-5-2 disegnato da mister Pisano a posto le squadre a specchio, con una piccola variazione sul tema con l'ingresso di Dominici.

Nei confronti del Ceriele l'allenatore ha usato parole agrodolci, di grande considerazione per la rosa non privandosi però di qualche accento polemico.

Un grande sorriso infine per la promozione della moglie Alessia Ammendola, tecnica della Tweener Andora di pallavolo, promossa ieri in Serie C.