Calcio. Promozione, stuzzica Ceriale-Pietra Ligure, ma la vera bagarre è in zona salvezza: occhi puntati su Legino-Praese e Bragno-Baia Alassio

Si sta pian piano cristallizzando, domenica dopo domenica, la classifica di Promozione, risultato alla fine un campionato meno equilibrato di quanto si potesse immaginare alla vigilia.

Merito sicuramente di un Pietra Ligure che sta tenendo ritmi insostenibili per qualunque avversario: i biancazzurri continuano a volare spediti in testa alla classifica con 11 lunghezze di vantaggio sul Serra Riccò e il match odierno in casa del Ceriale, scivolato al nono posto dopo una buona prima parte di stagione, rappresenta l'ennesima occasione per aggiornare la striscia di successi consecutivi.

In zona playoff prenotano il pass per gli spareggi di fine stagione tre genovesi: Serra Riccò, attesa dalla sfida casalinga contro la Carcarese, Praese, ospite di un Legino che va alla ricerca di punti per allontanare lo spauracchio playout, e Sampierdarenese, la più grande sorpresa in positivo di questo campionato che sarà ospite del Ventimiglia.

Difficile che anche la quinta classificata possa accedere alla semifinale playoff, dato il consistente distacco (al momento 14 punti) dalla seconda posizione, ma con un ritardo di 7 lunghezze dal quarto posto.

Le altre in gare in programma: Borzoli-Ospedaletti, Campese-Golfo Dianese, Soccer Borghetto-Celle Varazze.