Calcio. Serie D: è la domenica di Ligorna-Vado, genovesi e rossoblu in campo per puntellare un piazzamento playoff

Non c'è in ballo la promozione in Serie C, ma la stagione vissuta fin qui da Ligorna e Vado fa sì che lo scontro diretto in programma nel pomeriggio in terra genovese rappresenti l'occasione ideale per alzare ulteriormente l'asticella in vista del finale di campionato, nella speranza di poter giocare i playoff al termine della regular season.

Genovesi e rossoblu sono pronti a darsi battaglia a partire dalle 15.00, in un match sicuramente importante, ma non decisivo, per ciò che riguarda un piazzamento in top five: mister Roselli, alle prese con qualche acciacco di troppo che verrà valutato solo a ridosso della partita, punta a bissare la vittoria ottenuta all'andata, mentre il tecnico rossoblu, reduce da quattro successi di fila, ha nel mirino quel terzo posto che, con una partita ancora da recuperare (mercoledì a Borgosesia), appare sempre più alla portata.

In ottica promozione diretta, invece, il destino continua ad essere completamente nelle mani del Sestri Levante, a +10 sulla Sanremese con sole dieci partite da giocare: un margine consistente che i corsari cercheranno di conservare a partire dal match casalingo contro il Pont Donnaz (i matuziani affronteranno il Chisola tra le mura del "Comunale").

A caccia di riscatto il Derthona di mister Chezzi, a secco di punti da cinque domeniche, impegnato nella difficile trasferta di Legnano.

Il programma completo del 29° turno: