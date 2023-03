Calcio. Vado, esame Ligorna superato a pieni voti. Didu dopo il 2-1 rifilato ai genovesi: "Prestazione maiuscola contro un avversario di grande valore, obiettivo quota 60 il prima possibile"

Quinta vittoria di fila, arrivata in trasferta, dove i rossoblu avevano raccolto otto pareggi nelle ultime otto uscite, e terzo posto in classifica.

La domenica perfetta per il Vado si materializza sul campo del Ligorna, rimontato e affondato nel finale grazie ad un micidiale uno-due firmato Cenci-Lo Bosco.

I rossoblu salgono così a quota 52, in coabitazione con il Bra, ma con la partita di Borgosesia da recuperare questo mercoledì, alle spalle di Sestri Levante, ormai a un passo dalla promozione in Serie C, e Sanremese, sotto 2-1 contro il Chisola prima dell'interruzione del match al 77' causa infortunio del direttore di gara.

"E' una prestazione maiuscola contro un avversario di assoluto valore - commenta un più che soddisfatto Marco Didu di ritorno dalla trasferta in terra genovese - sapevamo di affrontare un'ottima squadra e, nonostante la rete subita nel primo tempo, mi è piaciuto lo spirito che i ragazzi hanno saputo mettere in campo, giocando la gara così come ci eravamo detti in settimana".

Anche dopo le espulsioni nel finale di Donaggio e De Bode, la squadra ha avuto la lucidità di non disunirsi: "In un campo come quello del Ligorna, ogni minimo errore rischi di pagarlo - sottolinea il tecnico rossoblu - ma credo che la vittoria sia meritata, già con Capra a inizio ripresa abbiamo sfiorato il gol, trovando poi il pari con una grande azione corale prima del 2-1 di Lo Bosco".

Poco tempo per festeggiare però, mercoledì c'è subito la trasferta di Borgosesia: "Squadra giovane ma con grande dinamismo, vietato pensare sia una partita facile solo perchè si è vinto con il Ligorna: ci sono ancora dieci partite da giocare al massimo, vogliamo arrivare il prima possibile a quota 60 e poi tireremo le somme".