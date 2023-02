Volley, Serie D. La Tweener Andora può far festa: matematica la promozione in Serie C

Si può riassumere tutto in quattro parole: SIAMO IN SERIE C! La Tweener Andora non sbaglia il grande appuntamento in casa contro il Quiliano Volley, vince 3 a 1 e mantiene il +10 in classifica che a tre dal termine basta per far festa grande.

Inizio fantastico della biancoblù, che sbagliano poco e niente e lasciano le avversarie a 15 punti. Nel secondo set arriva la risposta quilianese, la squadra di coach Gallone è molto più attenta. Le andoresi vanno sotto, compiono quasi la rimonta ma le biancorosse si prendono meritatamente il punto.

Nel terzo è però un dominio per le ragazze di coach Ammendola, la concentrazione è tanta e il 10 fatto registrare dalle avversarie è una dimostrazione di superiorità. Stesso copione anche nel quarto, i punti finali sono una passerella prima della grande festa!

TWEENER ANDORA – QUILIANO VOLLEY 3-1 (25-15 / 21-25 / 25-10 / 25/14)