Karate Club Savona super ai Mondiali Giovanili. Negli Emirati arriva il bronzo per Micol Genta (FOTO)

1200 atleti in rappresentanza di 67 stati mondiali, si sono dati battaglia per le medaglie nelle categorie: under21, junior, cadets e under14, di kata & kumite.

Per l'Italia iscritti 59 atleti in totale.

Nel Kumite Junior strepitoso bronzo di Micol Genta, categoria 48kg, che dopo incontri spettacolari nella finalina regola l’egiziana Rewan Yakout per 2-0 e porta la medaglia sotto la Torretta cedendo solo in semifinale ad una fortissima atleta Kazaka.

Tra gli U14, infine, da segnalare la prestazione di Maya Marenco che si è posizionata in quinta posizione nei 47kg. Maya ha vinto i primi due incontri e ha ceduto il passo in semifinale alla fortissima belga Yamsin Rejraj (poi medaglia d’oro). In finale per il bronzo, poi, dopo un incontro tiratissimo che l’ha vista sempre in vantaggio ha concluso 1-1 e ceduto la medaglia all’egiziana Habiba Khalil all’Hantei (giudizio arbitrale).

Per il Kcs hanno partecipato anche Matilde Fiume, Vittoria Galati, Jacopo Genta, Paola Giordani e Pica Gian Lorenzo Picache pur non riuscendo a conquistare un piazzamento meritano tutti i complimenti.

Il Kcs sta rientrando in queste ore in Europa e tornerà subito in palestra per preparare i prossimi eventi di un calendario 2023 che si preannuncia fittissimo di impegni in Italia, in Europa e nel Mondo.