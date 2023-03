Rigori, terremoti, dadi: la deep mind che già vedi ogni giorno

L’intelligenza artificiale è sempre più presente nella vita quotidiana di ognuno, pur senza saperlo o rendersene conto. Le sue applicazioni sono innumerevoli e con il tempo e l’implementazione delle tecnologie, gli usi saranno sempre più performanti e applicabili in qualsivoglia contesto.

Non è una novità che sia parte integrante di molti settori specialistici come la sismologia in cui opera attraverso il machine learning, una complessa modalità di apprendimento automatico e costante da parte del sistema di algoritmi che evolve attraverso l’esperienza. Può apparire insolito che una macchina, per quanto sofisticata, apprenda empiricamente eppure è ciò che rende l’IA unica e spendibile in ogni ambito dello scibile umano.

Il machine learning è applicato alla disciplina sismologica, così come al gioco d’azzardo, ad esempio per analisi statistiche sui risultati, agli sport come il calcio in cui è spendibile per elaborare dati, formulare strategie, valutare situazioni particolari sul campo.

Insomma, l’IA è quotidianità.

Non serve capire come funzioni anche perché ogni sistema di algoritmi è personalizzato in base alle sue funzioni e impara, si perfeziona, cresce, a seconda delle informazioni che riceve, che rifinisce, all’esperienza che acquisisce. È facile comprendere come gli algoritmi il cui compito è fornire soluzioni a determinati problemi calcistici non siano tarati per pronosticare un potenziale terremoto in una data area geografica.

Vediamo nel dettaglio in che modo l’IA interviene nei diversi ambiti di: gioco d’azzardo, sismologia, calcio.

Perché si usa l’intelligenza artificiale nel gioco online

L’intelligenza artificiale nel gioco d’azzardo virtuale offre notevoli vantaggi, anche in termini di regolarità e casualità dei vari risultati proposti.

Rappresenta una garanzia per gli stessi giocatori perché non c’è niente e nessuno che possa influenzare la fortuità degli esiti di un dato gioco. Inoltre, grazie all’opportunità offerta da alcuni siti di casinò online, gli utenti possono testare più strumenti gratuitamente e provare, azzardare mosse pur non sentendosi sicuri, esperti, senza perdere soldi.

Su casinomonkey.it i giocatori hanno il vantaggio di giocare gratis in due modalità a zero rischi, senza iscrizione o download obbligatorio. La gratuità dei giochi favorisce l’allenamento e la presenza degli utenti sul sito si traduce in informazioni per l’IA che, imparando a conoscere le tendenze, le abitudini, del giocatore, può proporgli i giochi più adatti, suggerire i bonus di cui usufruire e le azioni migliori da compiere. In pratica funge da assistente virtuale. Un chatbot, infatti, è sempre in grado di fornire input funzionali, costruttivi, personalizzati e in tempo reale.

Quello dell’IA è un articolato insieme di algoritmi informatici che dialogano tra loro senza sosta, in continuo aggiornamento, formulando e processando una quantità innumerevole di dati grazie ai quali determinare soluzioni e previsioni. Funziona in modo simile all’apparato neuronale umano, ma con un potenziale di espressione decisamente più avanzato.

Il settore del gioco online, sempre più apprezzato dagli utenti digitali, ne fa uso ormai da tempo. Oltre al miglioramento dell’esperienza lato utente, l’IA per i casinò è necessaria per espletare una serie di altre funzioni come la comunicazione, efficace e immediata, con i clienti, il contrasto alla ludopatia, la certezza della sicurezza informatica vista l’incredibile mole di dati privati altrui raccolti dai casinò digitali.

Sismologia, prevedere terremoti grazie all’IA

In sismologia l’IA sta rivoluzionando i meccanismi di previsione e intervento dei terremoti. Sin dagli anni Ottanta in questo ambito i vari sistemi computerizzati possono determinare in pochissimi minuti la zona in cui si potrà manifestare una scossa sismica. Se in passato i mezzi tecnologici a disposizione erano imprecisi, oggi invece raggiungono livelli di esattezza davvero affidabili.

Gli attuali algoritmi sismologici vantano una meticolosità notevole e riescono ad individuare milioni di impercettibili cambiamenti delle fratture terrestri. In pratica non c’è nulla che si muova senza che l’IA non lo scopra. Grazie a questo gli scienziati e i sismologi sono in grado di avere a disposizione una visione ad ampio spettro di tutti i rischi geomorfologici in alcune zone, anche relativi ai microterremoti.

In tal caso gli algoritmi sono un mezzo per rilevare situazioni di potenziali pericoli lungo una faglia, di analizzarli al fine di capire se siano ripetibili o interagiscano con altri fenomeni sismici, così da creare una mappa di aree a rischio. Cosa che può fare la differenza tra la vita e la morte, la prevenzione e la distruzione. Gli odierni sistemi di machine learning destinati all’intercettamento di scosse a bassissima intensità superano di gran lunga gli strumenti utilizzati di solito in ambito sismologico.

Rigori e tiri in porta, quando l’IA gioca a calcio

L’intelligenza artificiale “gioca” a calcio, ovvero è utilizzata anche in tale contesto con esiti promettenti. In che modo intervengono gli algoritmi nel calcio? I primi a voler portare l’IA sui campi da calcio sono state la società calcistica del Liverpool Football Club e la società di IA DeepMind che, collaborando, sono riuscite a monitorare, recuperare, lavorare, informazioni sul gioco, sui giocatori, sui movimenti della palla in campo, a fare previsioni sulle azioni e reazioni dei giocatori, etc. Localizzatori, sensori di movimento, gps, algoritmi, sono un insieme di fattori voluti per riscontrare i migliori schemi di gioco fornendoli agli allenatori. Schemi che considerano una serie tale di dati da non trascurare alcun dettaglio.

Di recente è stata condotta un’analisi di machine learning su più di 12 mila rigori calcistici nelle ultime stagioni europee valutando, oltre ai rigori stessi, anche i vari stili dei giocatori, gli angoli dei tiri, le posizioni delle porte e molto altro. Nel calderone dell’IA sono state inserite tutte le informazioni necessarie per poter prevedere le mosse degli avversari e costruire così adeguati schemi di gioco. Niente è lasciato al caso e il calcio potrebbe andare ben oltre le prestazioni fisiche degli sportivi.