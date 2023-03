Rugby, Savona: Capoterra vince con facilità, ma la graduatoria dei biancorossi resta super positiva

Proseguono i campionati nazionali e territoriali e, purtroppo, è giunta un’altra sconfitta in Serie A per il CUS Genova. In Emilia con il Noceto gli universitari genovesi pur lottando allo spasimo sino al fischio di chiusura, hanno dovuto nuovamente soccombere. Il team di Bernardini e Snook aveva presentato in campo: Corona, Grassi (30’ Satta), Filippone, Ghiglione (41’ Pressenda), Gesa, Migliorini, Granzella (30’ Casellato), Schenone, Bertirotti, Galiberti, P. Imperiale, F. Imperiale, Barry (15’ Giuliano), Lipera (’30 Bianchi), Bortoletto (Said). La situazione in classifica si fa sempre piu’ difficile per entrambe le compagini liguri, anche se alla fine del torneo mancano ancora sette giornate di gare. Pure il Savona, in Serie B, ha ceduto con largo margine a Capoterra, ma per i biancorossi della “Torretta” consola la posizione in classifica, del tutto tranquilla. Nei tornei giovanili alti e bassi per le formazioni liguri, con un interessante raggruppamento dedicato agli Under 15 con inediti ospiti i provinciali parmensi del Colorno sviluppatosi al Marco Calcagno di Cogoleto.

SERIE A GIRONE 1 (IV di Ritorno)

Noceto – CUS Genova 29/0

A.S.R. Milano – Parma 26/13

Parabiago – CUS Milano 35/18

Amatori Alghero – Biella 30/28

TK VII Torino – I Centurioni 26/9

AIRCOM Recco in sosta

CLASSIFICA: Parabiago punti 56, Noceto 50, Centurioni 43, CUS Milano 39, A.S.R. Milano 37, Biella e TK GROUP VII Torino 36, Parma 34, Alghero 22, Pro Recco 9, CUS Genova 8.

SERIE B GIRONE 1 (III di Ritorno)

Amatori Capoterra – Savona 47/7

Unione Monferrato – Bergamo 44/16

Piacenza – Tutto Cialde Lecco 17/28

Amatori&Union Milano – Varese 46/7

Olbia – Ivrea 36/27

Probiotical Amatori Novara in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 58, Amatori&Union Milano 53, Lecco e Amatori Capoterra 48 , Bergamo e Piacenza 36, Savona 22, Ivrea e Varese 14, Olbia 7, Amatori Novara 4.

SERIE C – PROMOZIONE (VII di Andata) do

DR Ferroviaria Spezia – Rho 8/42

Province dell’Ovest – Volpiano 34/19

Rivoli – Biella2 38/0

San Mauro – Stade Valdotain 6/22

CLASSIFICA: Rho punti 35, Stade Valdotain 28, San Mauro 20, RC Spezia 17, Rivoli 14, Volpiano 10, Biella2 e Province dell’Ovest 6.

UNDER 19 GIRONE 1 (IX Giornata)

Pro Recco – U.R.P. Alessandria 0/67

Amatori Genova – Unione Monferrato 28/68

UR Riviera – Biella 19/29

Moncalieri e TK VII Torino in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 35, TKGROUP VII Torino 29, Biella 23, Pro Recco 17, Amatori Genova 13, Moncalieri 9, Union Riviera 7, U.R.P.Alessandria 3.

UNDER 17 INTERREGIONALE (IV di Ritorno)

Amatori Genova – Amatori&Union Milano 14/32

Unione Monferrato – Province dell’Ovest 33/27

Lainate – CUS Torino 22/26

Parabiago – San Mauro 64/0

CLASSIFICA: Amatori&Union Milano punti 50, Province dell’Ovest 40, Parabiago 35, CUS Torino 34, San Mauro e Amatori Genova 26, Unione Monferrato 18, Lainate punti 3.

UNDER 17 TERRITORIALE (V di Ritorno)

U.R.P. Alessandria – Savona 48/24

Province dell’Ovest2 – UR Riviera 19/35

CUS Genova in sosta

CLASSIFICA: CUS Genova punti 39, U.R.P. Alessandria 20, Savona 14, Union Riviera 13, Province dell’Ovest2 9.

UNDER 15 – CONSOLIDAMENTO – XIV GIORNATA

Union Riviera – AmatoriGenova/Province Ovest 18/29

CUS Genova – Colorno 0/19, CFFS Vespe Cogoleto- Colorno 14/5, CFFS Vespe Cogoleto- CUS Genova 14/14.

Tutti gli eventuali risultati sono da confermare in settimana dai rispettivi Giudici Sportivi, ed inoltre gli orari e sedi dei test sono suscettibili di modifiche