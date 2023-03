Calcio, Imperia. Solari guarda già al Cast Brescia: "Gara fondamentale". Prima doppietta per Ravoncoli: "I gol sono per la mia fidanzata" (VIDEO)

Uno sguardo al passato e uno all'imminente futuro.

Mister Matteo Solari ha poco tempo per godersi la terza vittoria in altrettante partite sulla panchina dell'Imperia, arrivata grazie al 2-0 sul Rapallo: domani al Ciccione ci sarà la decisiva partita contro il Cast Brescia, determinante per il passaggio del turno in Coppa Italia.

Il tecnico valbormidese riparte dalle tante occasioni create contro i levantini di Fresia e la doppietta di Ravoncoli, decisivo nel concretizzare la mole di gioco nerazzurra.