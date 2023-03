Atletica Arcobaleno: weekend no per i Lanci, note positive dal Cross

Non può andare sempre bene… E occorre anche saper accettare ed interpretare le controprestazioni.

Succede così che Gioele Buzzanca avventuratosi sino a Rieti per la finale nazionale del Campionato Italiano Lanci invernali, fresco del primato personale di 51.22 (realizzato a Genova due settimane or sono), imbrocca la gara sbagliata ed il suo disco si ferma a 45,65.

Un primo lancio non chiuso causa un capitombolo in pedana e l’ultima prova in rete… per un 12° posto che sicuramente lascia molta amarezza, ma anche molta voglia di riscatto all’atleta seguito da Domenico Polato.

Notizie invece positive dal Cross di Alà dei Sardi/memorial Elisa Migliore cui alcuni Arcobaleno hanno preso parte con la Rappresentativa ligure.

Si conferma ad alti livelli la neo allieva Vittoria Facco, 5° all’arrivo nella gara sui 4 km.

Tra le junior (percorso di 6 km) brilla Chiara Puddu, a sua volta 5°.

9° posto per l’allievo Gabriele Di Vita sulla gara dei 6 km.

Cross anche in Liguria, in quel di Garlenda, per l’ottima organizzazione dell’Atletica Val Lerone.

Doppio argento, per Arianna Tagliafico tra le junior (4 km) e per Laila Hero tra le assolute (percorso di 5 km).

Tra le allieve 3° posto per Maria Krad, seguita da Marta Andora (4°) e Rebecca Sofio (5°).

5° posto per l’atleta di casa Nicolò reghin nella 6 km per gli assoluti uomini.

E buoni segnali anche dai giovani del settore giovanile del Centro Atletica Celle Ligure!

Tripletta tra le esordienti 10: vince Giorgia Zunino, con Giulia Casarino e Greta Corso rispettivamente seconda e terza.

Tra gli Esordienti 10 bronzo per Giulio Fagioli.

Tra i ragazzi argento per Valerio Pagliano.