Calcio, Coppa Italia. L'Imperia torna in campo, battere il Cast Brescia significa qualificarsi ai quarti di finale

Vincere per continuare a coltivare il sogno Serie D.

L'Imperia scenderà in campo oggi pomeriggio alle 14:30 sul terreno amico del Nino Ciccione per confrontarsi con il Cast Brescia nell'ultima gara del girone di qualificazione ai quarti di finale.

Battere i lombardi proietterebbe i nerazzurri alla fase ad eliminazione diretta e, potenzialmente, a sole cinque partite dal salto di categoria (oltre a liberare un posto in ottica playoff nei campionati dilettantistici liguri).

Una chance da non sottovalutare per la squadra di mister Solari, seppur di fronte ad essa si parerà la dominatrice del girone C del campionato di Eccellenza lombarda.

Jebbar torna a disposizione della squadra mentre gli assenti saranno Cassata, Panaino e Polisena.

I convocati: