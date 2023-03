Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Pontelungo e Colli Ortonovo ipotecano la finale: 3-0 a Pra e San Cipriano

Stesso risultato, stesse possibilità (altissime) di raggiungere senza particolari affanni la finale di Coppa Liguria.

Questa sera il Pontelungo e il Colli Ortonovo hanno posto una bella ipoteca sul passaggio del turno, battendo con il medesimo risultato (3-0) il Pra e il San Cipriano.

La squadra di Zanardini ha chiuso il primo tempo avanti di due reti con i gol di Daddi in apertura e di Piotto, rimanendo poi in dieci per l'espulsione dello stesso attaccante. Nel finale la terza rete porta la firma del capocannoniere della squadra, Sfinjari.

Per il Colli Ortonovo, invece, le tre marcature sono state realizzate da Tioli, Nicola Musetti e Luca Musetti.

Tra due settimane le gare di ritorno.