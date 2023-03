Calcio, Coppa Liguria. Scattano le semifinali, alle 21:00 il match di andata tra Pontelungo e Pra

Ancora una tappa per Pontelungo e Pra, autrici fino ad oggi di una stagione davvero ricca come non mai di impegni e partite.

Questa sera le squadre di Zanardini e Odescalchi saranno infatti chiamate a tornare in campo per il penultimo atto della Coppa Liguria di Prima Categoria (l'altra semifinale vedrà di fronte Colli Ortonovo e San Cipriano).

Il match di andata si disputerà alle 21:00 all'Annibale Riva, con i granata ingauni chiamati a difendere il titolo conquistato nella passata stagione.

Ovviamente il ricorso al turn over sarà di fatto scontato su entrambi i fronti, ma ciò non dovrebbe condizionare il livello della partita dato che, con tutta probabilità, si confronteranno le due rose più competitive dei gironi A e B.

La partita sarà diretta da Dinapoli di Savona. Livescore su Svsport.it