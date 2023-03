Calcio, Vado. Oggi il recupero con il Borgosesia. Lunardon elogia i rossoblu: "Giocano il calcio più positivo, ma dobbiamo fare punti"

Marco Capano lo ha dichiarato ai nostri microfoni la scorsa settimana: soprattutto in questa fase della stagione servirà l'appoggio dell'intero organico del Vado per ponderare al meglio le energie in vista del rush finale.

Il recupero contro il Borgosesia chiama infatti i rossoblu subito in campo dopo la bella impresa in casa del Ligorna e l'intera rosa costruita in tandem con la famiglia Tarabotto tornerà più che utile per affrontare l'attuale tour de force.

L'avversario di giornata non si prospetta dei più agevoli: il Borgosesia è squadra che sa giocare a calcio e, nella giornata giusta, può creare grattacapi a chiunque. Ne sa qualcosa la schiacciasassi Sestri Levante, sconfitta in Piemonte per tre reti a zero.

Il tecnico granata Lunardon ha speso parole di grande stima per il lavoro di Didu nel prepartita: "Sono le squadra che gioca il calcio più positivo del girone e stanno attraversando un grande momento di forma. La nostra salvezza passa però dai punti che raccoglieremo in casa e nell'impegno ravvicinato con il Vado e lo Stresa dovremo raccogliere il maggior numero di punti possibili".

A dirigere l'incontro sarà il signor Petrov di Roma 1. Livescore su Svsport.it

La classifica: