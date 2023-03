Kettlebell Finale: quattro ori a Lione, due per Christian Borghello

Si è svolto a Salais Sur Sanne (Lione, Fr) sabato 25 febbraio il Festival Internazionale di Kettlebell Sport (FNKS) dove la Only Kettlebell di Christian Borghello ha partecipato con tre atleti.

Di notevole spessore è stata la “Battle of girevik” , sfida one ti one, che ha visto il coach Borghello battersi per la cintura in 4 minuti di jerk ad un braccio con una sola possibilità di cambio con una ghiria da 48 Kg: totalizzando ben 43 ripetizioni si è aggiudicato il primo posto vincendo così la cintura.

Lo stesso Borghello ha poi gareggiato nel military snatch con la 32 Kg totalizzando 206 ripetizioni e aggiudicandosi il primo posto sul podio.

Primo posto anche per Alice Dorotea Colella nel military snatch con 205 ripetizioni con una ghiria da 24 Kg.

Primo posto per Joshua Viola al suo esordio nella mezza maratona (30 minuti senza possibilità di appoggiare) di long cycle con una ghiria da 28 Kg, totalizzando 323 ripetizioni.

Il prossimo appuntamento per la squadra sarà il Campionato Italiano FIKS a Pescara il 24/26 marzo dove la Only Kettlebell schiererà in campo Borghello, Viola, Lombardi, Messina, Pelucchi e Colella.