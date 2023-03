Savona, Socrem Apeiron, pompe funebri per ogni tipo di funerale

La perdita di un affetto è un momento di grande delicatezza: Socrem Apeiron a Savona ha tutte le caratteristiche umane e le competenze professionali per gestire ogni tipo di servizio funebre, sia che si tratti di tumulazione o inumazione o cremazione.

Socrem Apeiron a Savona, con la sua esperienza pluriennale e trasversale per le esigenze di ogni famiglia, organizza il servizio funebre desiderato in tutti i suoi aspetti per funerali religiosi o laici e cremazione.

Servizi funebri completi con garanzia di discrezione e celerità, nel pieno rispetto del dolore di chi oggi piange la perdita dell’affetto e del ricordo della persona defunta.

Quando ognuno di noi viene colpito dalla perdita di un caro, vive un momento di smarrimento e profonda angoscia. Ciò che in quel momento può dare conforto, è onorare la memoria del defunto nel pieno rispetto dei desideri suoi e della sua famiglia.

“Il ricordo di un caro rimane intatto e immutato, impresso nella memoria di tutti coloro che lo hanno amato. La scelta della sepoltura o della cremazione è una scelta legata alla storia, al credo e alla personalità del defunto e dei suoi familiari”, spiega il titolare dell’azienda di servizi funebri, che da molti anni assiste le persone colpite dalla perdita di una persona cara con servizi funebri “su misura”, secondo il volere di chi le ha voluto bene.

“I funerali, che siano per cremazione o per tumulazione o inumazioni, sono tutti uguali – spiega -. Le metodologie sono identiche e non esiste alcuna diversità, sia nelle procedure che nei rituali: solamente una volta giunti al cimitero cambierà il percorso, ma fino a quel momento, l’organizzazione delle due funzioni rimane la stessa”.

“Socrem Apeiron esegue ogni tipo di servizio funebre, sia esso per tumulazione o per inumazione o cremazione, con correttezza, professionalità e umanità”, conclude il titolare di Socrem Apeiron.

Seguendo le direttive e i desideri dei familiari, saremo noi di Socrem Apeiron ad occuparci di : servizi completi per cremazione, inumazione o tumulazione; fornitura composizioni e addobbi floreali; allestimento camera ardente; composizione e vestizione della salma; accordo con il parroco per data e ora del funerale; stampa e affissione manifesti funebri; disbrigo pratiche.

L’agenzia di pompe funebri Socrem Apeiron si occupa di tutto ciò che riguarda l’organizzazione di un funerale a Savona, ma anche in tutta Italia e nel mondo, seguendo le precise richieste dei familiari e curando ogni minimo dettaglio. Il nostro staff è a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, comprese le ore notturne. Organizziamo tutte le fasi del funerale, sollevando le persone colpite dal profondo dolore per la scomparsa di un caro da tutte le preoccupazioni di carattere pratico, logistico e amministrativo.

Socrem Apeiron – Pompe Funebri è a Savona in via Untoria 8, reperibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al numero di telefono 019 851660.