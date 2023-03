Giudice Sportivo, Prima Categoria. Le squalifiche nei cinque gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 26/ 2/2023





DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 26/ 2/2023 ALTARESE - CAMPOROSSO

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta chela gara è stata sospesa al 4' minuto del 2o t., sul risultato di 2-1 a favore della società CAMPOROSSO, per condizioni meteo avverse (pioggia) che hanno reso il TDG impraticabile definitivamente poiché le linee di delimitazione del campo non erano più visibili ed il terreno di gioco non permetteva il rimbalzo regolare del pallone, con il gioco fermo in rimessa laterale a favore della squadra di casa ALTARESE davanti alla panchina DUE P.Q.M. Dispone:

La continuazione della gara in questione, in data da destinarsi, a partire dal minuto della sospensione e con ripresa di gioco correlata alla situazione in essere al momento della sospensione stessa. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg fino al momento della sospensione della gara in questione.

GARE DEL 25/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

PAGANO FULVIO (CELLA 1956)

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

CROSTA GIUSEPPE (MASONE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

LAMONICA GIUSEPPE (PRATO 2013)

SQUALIFICA PER UNA GARA

DE MARTINO ROBERTO (ATLETICO QUARTO)

CAVANNA LUCA (MASONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

PAGANO DANILO (CELLA 1956)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SIRI MATTEO (MALLARE)

Con palla lontana, colpiva volontariamente con un calcio un avversario senza conseguenze lesive.

CAPITELLI MATTEO (SORI)

Rincorreva un avversario, tirandogli, successivamente, un calcio da dietro alle gambe

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PESCE FEDERICO (MURA ANGELI)

FERRARO DIEGO (OLIMPIC 1971)

BALDINI LORENZO (PRATO 2013)

ARLANDINI MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BEVEGNI FRANCESCO (CELLA 1956)

LIBRERI SIMONE (PRATO 2013)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

PICASSO SANDRO RICARDO (RIESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BERGAMINO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)

LUTERO GIACOMO (BOLZANETESE VIRTUS)

MATAROZZO MATTEO (BORGO INCROCIATI)

ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

VARVICCHIO OMAR (OLIMPIC 1971)

GIACOPETTI DAVIDE (PRATO 2013)

CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

TAGLIAVACCHE ALESSANDRO (PRIARUGGIA G.MORA)

PERRONE EDOARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SALANI PIETRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

FUGAZZI FILIPPO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

SPALLETTA MARIO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

PIETRAPERZIA ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

STRADI SIMONE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

MARTINO GIANLUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

TORRINI LORIS (MALLARE)

FARACI FRANCESCO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

STEFANZL ROMAN JAVIER (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZINGARO ALESSANDRO (BARGAGLI SAN SIRO)

LONGO FRANCESCO (BOLZANETESE VIRTUS)

PRADO ARTEAGA MARIO STEVEN (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

VALDORA LUCA (LETIMBRO 1945)

MACCIO LORENZO (MASONE)

DELPONTE LUCA (OLIMPIC 1971)

LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

SCAPPAZZONI LORENZO (RICCO LE RONDINI)

FRANCHIN DAVIDE (SORI)

INTILI ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

CAMPAZZO MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)

MENNUTI GIOVANNI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SIRI SAMUEL (MALLARE)

BALLO ZOUMANA (RICCO LE RONDINI)

BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (AURORA CALCIO)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

VERO GIANLUCA (MALLARE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

FURNO ALESSIO (CA DE RISSI SG)

MOSTO GIORGIO (COGORNESE)

DEL SANTO MANUEL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

PERUCCHIO LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)

PASTORINO FEDERICO (PRATO 2013)

BERNARDI SIMONE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

COMBERIATI MANUEL (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

BORTOLAZZI FILIPPO (SORI)

FERRANTE FLORIANO (SORI)

ORERO LUCA (SORI)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOASI MARCO (ATLETICO QUARTO)

VALENZA FRANCESCO (ATLETICO QUARTO)

SANNINO ALESSIO (CELLA 1956)

ALVISI RICCARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BOZZO ANDREA (LETIMBRO 1945)

TESTI JACOPO (LETIMBRO 1945)

VARGIU MAURIZIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

RUCCO JACOPO (OLIMPIC 1971)

DRONTI FEDERICO (PRATO 2013)

LAMONICA ANDREA (PRATO 2013)

CAROCCI LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)

BIANCHI MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

BUCCHIERI GIUSEPPE (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOERO LUCA (CA DE RISSI SG)

PANARELLO PIETRO (CELLA 1956)

ROMANENGO PIETRO (COGORNESE)

BELLANTONE FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BELMONTE MARCO (LETIMBRO 1945)

CARELLA LORENZO (MALLARE)

PARODI MATTEO (MASONE)

MUKAJ BREJDI (MULTEDO LEVANTE 1930)

CINA ALEXANDRO (MURA ANGELI)

FAZIO ANDREA (OLIMPIC 1971)

SHAHAJ MARTIN (OLIMPIC 1971)

VIACAVA SAMUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

MALINCONICO DANIELE ANGELO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

REVELLO NICOLO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

CIARAVINO JACOPO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

ARLANDINI MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

LEONE GABRIELE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BALBI MARCO (BOLZANETESE VIRTUS)

PEREYRA JOSE FRANCISCO (BORGO INCROCIATI)

BEVEGNI FRANCESCO (CELLA 1956)

VALIETTI ALBERTO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BRANCHETTI VITTORIO (MALLARE)

NALBONE ALESSIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

DRIGANI MARCO (OLIMPIC 1971)

BARONE ALESSANDRO (PRIARUGGIA G.MORA)

BRUZZONE ANDREA (QUILIANO&VALLEGGIA)

BRUZZESE JACOPO (SAN CIPRIANO)

BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

GARE DEL 26/ 2/2023

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MUSSO FABIO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

SARPERO CARLO (ALBISSOLE 1909)

PENNONE CRISTIAN (ONEGLIA CALCIO)

SORBELLO ANGELO (POLIS. PIEVE LIGURE)

PAGLIA CLAUDIO (PSM RAPALLO)

GIRGENTI DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SIVORI FILIPPO (CASTELNOVESE)

DIAGNE AMADOU KHALY (CITTA DI COGOLETO)

SANTINI LORENZO (COLLI ORTONOVO)

FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)

IACOVETTA ALESSANDRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CINARDO SIMONE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

Al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, generava una rissa con un calciatore avversario, colpendolo con calci e pugni, senza causare conseguenze lesive. La rissa veniva sedata grazie all'intervento di compagni e dirigenti.

PILI DAMIANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

Al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, generava una rissa con un calciatore avversario, colpendolo con calci e pugni, senza causare conseguenze lesive. La rissa veniva sedata grazie all'intervento di compagni e dirigenti.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZUCCA ANDREA (ALBISSOLE 1909)

A fine gara rivolgeva espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo del ddg.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IADANZA FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

Doppia ammonizione a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GALLESIO ANDREA (PLODIO 1997)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CALANDRINO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)

MANCUSO EMANUELE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

TERRACINI VICARIO GIAN NETTO (BORGORATTI)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

REBAGLIATI MATTIA (CITTA DI COGOLETO)

DASCANIO LEONARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

CORDANO ALBERTO (POLIS. PIEVE LIGURE)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

SETZU GIACOMO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

BASSI FILIPPO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CORTESE STEFANO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MUCA JURGEN (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

DALHOUMI BASSEM (VEZZANO 2005)

FERRARI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GUERRIERI FRANCESCO (ANTICA LUNI 2009)

ELHDIY ZAKARIA (BOLANESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIANA ANDREA (ALBISSOLE 1909)

SIRI MARTINO (CALVARESE 1923)

ZERBETTO ALESSANDRO (CASTELNOVESE)

LANTERI GIACOMO (CITTA DI COGOLETO)

DELLAMICO GIACOMO (COLLI ORTONOVO)

FERULLI DIEGO (COLLI ORTONOVO)

FERRI MICHAEL (MILLESIMO CALCIO)

NEGRO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)

CABELLO JARA FABIO ALESSANDR (ONEGLIA CALCIO)

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

GAMALERO FILIPPO (POLIS. PIEVE LIGURE)

KUCI ERALDO (SAVONA 1907 FBC)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

VANZILLOTTA CARLO (VELOCE 1910)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CURCI JACOPO (ALBISSOLE 1909)

DE BENEDETTI MATTEO (CALVARESE 1923)

EL BARD ABDELFATAH (CASTELNOVESE)

PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CYRBJA SHABAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

BALESTRERO GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

ALTOMARE CARLO (VADESE CALCIO 2018)

CAPUZZI TERRY (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MINCOLELLI DAVIDE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BRIGATO DAVIDE (ANTICA LUNI 2009)

GRECO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

PALAGANO ANDREA (PRA F.C.)

PRESTIA NICOLO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

VIGORITO IVANO (VADINO FOOTBALL CLUB)

GRASSO LUCA (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (III INFR)

CINARDO SIMONE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BERTINI GIACOMO (ANTICA LUNI 2009)

AVIGNONE ROCCO (AREA CALCIO ANDORA)

PETRACHE CATALIN (ATLETICO ARGENTINA)

LIGUORI LEONARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

VENTUROTTI DAVIDE (PEGAZZANO CALCIO 2015)

CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)

MENDEZ RUIZ YANDRY ARIEL (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

SANGUINETI EMILIO ALBERTO (VELOCE 1910)

POZZATI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

TORTELLI ALESSANDRO (ANTICA LUNI 2009)

LEONARDI GABRIEL (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

DALESIO FABRIZIO (CASARZA LIGURE)

TORRA GENTIAN (MILLESIMO CALCIO)

SEMERIA SILVIO (ONEGLIA CALCIO)

VELAJ LOREN (PONTELUNGO 1949)

ALAZA GOUNI MAROUF (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

VOLTURANA SALVATORE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BRUZZONE ROMAN (SAVONA 1907 FBC)

RAFFA LUCA (VADESE CALCIO 2018)

SIGNORI FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

MEREU ALESSIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

GUARNA SAMUELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BOTTE RUBEN (AREA CALCIO ANDORA)

FELICELLI MAURO (ATLETICO ARGENTINA)

MARSELLI NICOLO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

ELGHAZALI HAMZA (CASTELNOVESE)

BENEDETTO EMANUELE (COLLI ORTONOVO)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

CHARLES MANUEL (PRA F.C.)

LITTARELLI LUCA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CRETELLA GIACOMO (SANTERENZINA)

BRANDO SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

PILI DAMIANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

VITALE JACOPO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)