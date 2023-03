Pallanuoto, Len Euro Cup. La RN Savona pareggia 9-9 con Trieste, la qualificazione alla finale si giocherà alla Zanelli

Sei reti per Durdic

La BPER Rari Nantes Savona ha pareggiato con la Pallanuoto Trieste, nella piscina “Bianchi” di Trieste, l’incontro di andata valevole perla Semifinale della Len Euro Cup di Pallanuoto 2022/2023. 9 a 9 è stato il risultato finale della partita dove la Rari ha giocato senza il capitano Valerio Rizzo ancora infortunato.

Un match molto duro, senza esclusione di colpi, giocato punto a punto che ha visto a 5 minuti e 4secondi dalla fine dell'incontro l'espulsione per brutalità del giapponese Yusuke Inaba (Trieste) che quindi non potrà essere presente nella partita di ritorno.

Poco prima aveva dovuto lasciare la vasca Eduardo Campopiano (Savona) colpito duramente da un avversario e vistosamente sanguinante.

La squadra che conquisterà l'accesso allaFinale della Len Euro Cup si deciderà, quindi, nella partita di ritorno che si giocherà nella piscina “Zanelli” di Savona mercoledì 22 marzo alle ore 19,00.

Un appuntamento imperdibile non solo per tutti i tifosi, ma per l'intera città.

Intanto il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 19^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 in programma sabato 4 marzo. I biancorossi saranno impegnati nella piscina “Zanelli” di Savona con la Pro Recco. L’incontro avrà inizio alle ore 15,00.



Questo il tabellino della partita.



PALLANUOTO TRIESTE – BPER R.N. SAVONA 9 – 9

Parziali (1 – 2) (2 – 2) (4 – 2) (2 – 3)



TABELLINO

Formazioni

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik, Petronio 1, Buljubasic 2, Vrlic, Valentino 2, Bego, Mezzarobba, Razzi, Inaba 1, Bini 1, Mladossich 2, Ghiara.

Allenatore Daniele Bettini.



BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev, Giovanetti, Panerai, Urbinati, Caldieri, Bruni 1, Campopiano, Guidi, Durdic 6 (di cui 2 su rigore), Lanzoni 1, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Andrej Franulovic (Croazia) e Pascal Bouchez (Francia).



Delegato Len: Paulo Ramos (Portogallo).



Note: Usciti per 3 falli: A 0’22” dalla fine del 4° tempo Petronio (Trieste).



A 5'04” dalla fine del 4° tempo è stato espulso per brutalità Inaba (Trieste).