Fiera dell'Outdoor: raccolta fondi per l'acquisto di un ecocardiografo, sarà destinato all'ospedale di Albenga

A un anno esatto dalla manifestazione per l’ospedale Santa Maria di Misericordia che portò in piazza oltre 7 mila persone, il comitato #senzaprontosoccorsosimuore organizza un banchetto per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di un ecocardiografo per il nosocomio ingauno.

Il comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore nasce per la salvaguardia del diritto alla salute di tutto il comprensorio e promuove azioni non solo di protesta, ma anche di proposta.

Da un incontro del consigliere Gerolamo Calleri con il dottor Shahram Moshiri, primario di cardiologia, è emersa la necessità di dotare l'ospedale ingauno di un ecocardiografo, strumento che potrebbe contribuire a ridurre le liste di attesa ed evitare trasferimenti, a volte problematici, per i pazienti del comprensorio ingauno.

Da qui la necessità di un impegno concreto da parte di tutti.

Durante il consiglio comunale dello scorso martedì 28 febbraio a tal proposito è inoltre stata approvata all’unanimità la mozione, così come emendata a seguito della riunione dei capigruppo, con la quale si impegna il sindaco Riccardo Tomatis a sensibilizzare i consigli comunali di Albenga e del distretto sociosanitario in merito alla raccolta fondi.

Affermano il sindaco Riccardo Tomatis e il consigliere Gerolamo Calleri promotore dell’iniziativa: “In questo momento è importante il coinvolgimento e l’impegno di tutti. Se ogni consigliere comunale del distretto sociosanitario facesse una donazione siamo certi che riusciremmo a raggiungere un’importante cifra. Il comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore del quale facciamo parte, inoltre inizierà, a un anno di distanza dalla manifestazione pro ospedale, il prossimo 11 marzo a raccogliere fondi attraverso un gazebo nel quale chiunque potrà facilmente lasciare un’offerta. Il gesto di ciascuno è importante per raggiungere il risultato.”

Per chi volesse contribuire è stato aperto un conto apposito (n. 008541) presso il Banco BPM di Albenga (ex Banca popolare di Novara) in viale Martiri della Libertà. Il conto è denominato "Un ecocardiografo per l'ospedale di Albenga", Iban IT97 U 05034 49251 000000008541.