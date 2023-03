Podismo: scatta il 5 marzo il Trail del Marchesato

Mancano pochi giorni alla partenza della nona edizione de La Sportiva Trail del Marchesato che si correrà nell’entroterra Finalese domenica 5 marzo.

La Sportiva Trail del Marchesato che partirà da Finalborgo si sviluppa su tre percorsi agonistici e una camminata di 8 chilometri. I percorsi agonistici misurano: 60 chilometri con 3000 metri di dislivello positivo, 38 chilometri con 2200 metri di dislivello e 16 chilometri con “solo” 1000 metri di dislivello. I meno allenati, tutti gli amanti delle passeggiate e le famiglie potranno divertirsi lungo il percorso più breve di 8 chilometri.

Le iscrizioni hanno superato i 900 atleti al via suddivisi nei vari percorsi, un numero da segnalare altrettanto importante è quello dei volontari impegnati durante il fine settimana: le persone che renderanno possibile l’evento sono 200. Per quanto riguarda il programma del fine settimana sabato pomeriggio alle ore 17:30 presso lo Store di La Sportiva a Finale Ligure si terrà “Meet & Great” un aperitivo per conoscere meglio gli atleti La Sportiva che saranno in gara il giorno successivo. Sempre sabato pomeriggio alle 17:30 presso il Palazzo Ricci si svolgerà una lezione di Yoga multilivello dedicata ai trail runner. La pratica e il controllo del respiro aiuteranno gli atleti a prepararsi, calmando la mente e rinvigorendo la muscolatura per massimizzare la performance sul terreno di gara. La sequenza sarà dinamica attraverso posizioni di equilibrio, di rafforzamento del core focalizzando il lavoro sull’allungamento e la flessibilità dei muscoli delle gambe.

Gli atleti presenti allo Store saranno Michele Graglia, Petter Restorp, Roberto Mastrotto, Diego Angella, Georg Piazza, Simone Costa, Michele Tavernaro, Martina Bilora e Cristiana Follador.

Gli altri top runner sulla start line divisi nei vari tracciati saranno Alessandro Riva, Daniel Jung, Cristian Modena, Eldrup Erland, e Luca Carrara. Tra le donne hanno confermato la loro presenza Fabiola Conti, Virgilia Olivieri e Marina Plavan.

La zona geografica interessata dalla competizioni è riconosciuta da anni come uno dei siti più belli d’Italia per le attività outdoor “estreme” come l’arrampicata sportiva, il freeride e il downhill. Il tracciato è stato disegnato e studiato per raggruppare tutte le caratteristiche della corsa in montagna con tutti gli angoli più caratteristici del territorio che ospita il passaggio degli atleti. Il menu del 5 marzo prevede ripide e nervose salite, discese tecniche, passaggi lungo delle corde fisse e delle fantastiche attraversate nelle grotte calcaree. Sul finire del percorso i concorrenti passeranno all’interno del castello medioevale di Finalborgo.