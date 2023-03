La sconfitta contro la Spotornese non ha fortunatamente intaccato per il Quiliano & Valleggia il vantaggio in classifica per la formazione di mister Ferraro.

Il ds Antonio Marotta si è sportivamente complimentato con i propri rivali, mostrando al contempo ottimismo per l'ultima parte di stagione.

Cinque partita, da affrontare compatti, per coronare il sogno Promozione.