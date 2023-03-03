Giudice Sportivo, Seconda Categoria: le sanzioni nel girone A

SECONDA CATEGORIA GARE DEL 26/2/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
MEDICI
AMMONIZIONE (I INFR)
PERRIA MAURO (LEGINO 1910)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TONOLI GIULIO (LEGINO 1910)
RICCA CARLO (RIVA LIGURE)
ZANOTTO MARTINO ALESSIO (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
MASTRANDREA ROSARIO (CARLIN S BOYS)
PERRIA ALESSANDRO (LEGINO 1910)
SALINAS MATTIA (CARLINS BOYS)
AMMONIZIONE (II INFR)
TORRES FORGIONE SIMON PABLO (CARLINS BOYS)
DAGOSTINO SIMONE (RIVA LIGURE)
MARTINI ETIENNE (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
LUCA SEBASTIANO (RIVA LIGURE)