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Calcio | 03 marzo 2023, 18:54

Giudice Sportivo, Seconda Categoria: le sanzioni nel girone A

I provvedimenti del girone B non sono stati pubblicati sul portare della delegazione di Savona

Giudice Sportivo, Seconda Categoria: le sanzioni nel girone A

SECONDA CATEGORIA GARE DEL 26/2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

MEDICI

AMMONIZIONE (I INFR)

PERRIA MAURO (LEGINO 1910)

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TONOLI GIULIO (LEGINO 1910) 

RICCA CARLO (RIVA LIGURE)

ZANOTTO MARTINO ALESSIO (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

 

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MASTRANDREA ROSARIO (CARLIN S BOYS) 

PERRIA ALESSANDRO (LEGINO 1910)

SALINAS MATTIA (CARLINS BOYS)

 

AMMONIZIONE (II INFR)

TORRES FORGIONE SIMON PABLO (CARLINS BOYS)

DAGOSTINO SIMONE (RIVA LIGURE)

MARTINI ETIENNE (REAL SANTO STEFANO CALCIO) 

LUCA SEBASTIANO (RIVA LIGURE)

redazione

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