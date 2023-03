Calcio, Soccer Borghetto. Club in lutto è morta la moglie del dirigente Luca Patacchini

Sarà un fine settimana di lutto per il Soccer Borghetto.

Nella giornata di ieri è infatti arrivata la triste notizia della morte della consorte del dirigente biancorosso Luca Patacchini, la signora Angela, scomparsa all'età di 58 anni.

Una notizia accolta con sgomento da tutta la società, proprio per il forte legame della famiglia Patacchini nei confronti del club, come testimonia anche la presenza in campo del figlio Matteo.

"Tutto il Soccer Borghetto, dalla dirigenza ai tesserati, esprime il più forte e sentito sentimento di cordoglio a Luca e Matteo Patacchini per la morte dell'amata Angela.

In queste ore di lutto giunga loro la vicinanza e l'affetto di ogni componente del sodalizio biancorosso".