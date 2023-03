Dall'Argentina con Loreto Lo Bosco alla Nazonale di Mancini, chiamata azzurra per Andrea Compagno

Prima l’Inghilterra, poi Malta. Il sogno di Andrea Compagno, 26 anni, attaccante della Steaua Bucarest. Per il debutto con la maglia azzurra della Nazionale di Mancini, nelle prime due sfide di qualificazione a Euro 2024, fissate per giovedì 23 marzo e domenica 26 marzo, c’è anche la Riviera dei Fiori pronta a fare il tifo per Andrea.

La stella dello Steaua, infatti, aveva già brillato nella stagione 2016-2017 nell’Argentina Arma. Allo Sclavi, quel centravanti alla Boninsegna se lo ricordano bene.

Partite memorabili che hanno regalato successi e tante soddisfazioni per un attaccante che sta dando il meglio di sé anche all’estero. Andrea Compagno, è stato inserito nella lista preliminare di Mancini. Lo ha rivelato Mihai Stoica, direttore generale dello Steaua, che a Orange Sport non ha nascosto tutta la sua soddisfazione: "Raramente mi emoziono così tanto. Abbiamo un giocatore nella Nazionale campione d'Europa in carica, Andrea Compagno nella Nazionale italiana. Ha una serietà che raramente ho visto in un giocatore”.

Un bagaglio importante per il centravanti ventiseienne che all’Argentina ha collezionato 5 gol in 16 partite in coppia con Loreto Lo Bosco e ottavo posto finale per i rossoneri, allora presieduti da Marco Del Gratta.

La stagione 2016-2017 è stata la parentesi più prolifica in Serie D per Compagno che esordì nel Due Torri, proseguendo a Pinerolo prima dell’approdo allo Sclavi. Poi Borgosesia e Nuorese.

Nel 2018, arriva la prima svolta in carriera: viene acquistato dai sammarinesi dei Tre Fiori. Ad agosto, esordisce in Europa League e, nella stessa partita contro Klaksvik, segna anche il primo gol continentale; saranno 41 le reti in 48 match nelle due stagioni.