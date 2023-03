Calcio, Albenga. Buttu e Barone in coro dopo lo 0-0 di Lavagna "Ragazzi strepitosi, ognuno sa dare il proprio contributo" (VIDEO)

L'infortunio nel riscaldamento di Anselmo ha sparigliato le carte dell'Albenga a ridosso del fischio d'inizio, ma ancora una volta l'intero organico bianconero ha saputo gettare il cuore oltre l'ostacolo, mettendo in campo tutti i propri pregi sul terreno del Riboli.

Il pareggio in casa della Lavagnese è il giusto premio per 90 e più minuti di grande intelligenza e sacrificio, come hanno confermato mister Buttu e il suo vice Barone.

Entrambi hanno tessuto le lodi della rosa, dedicando però un passaggio speciale per capitan Gargiulo: